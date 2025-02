Insisten en propuesta que garantiza derecho de posesión y propiedad comunal

Comisión de Pueblos Andinos aprueba modificar Ley General de Comunidades Campesinas

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó, por unanimidad, insistir en la propuesta de ley que propone modificar la Ley General de Comunidades Campesinas, con el fin de garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento del comunero.

Durante la sesión conducida por la presidenta de ese grupo, María Taipe Coronado (PL), se ratificó que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de forma previa a la aprobación de medidas administrativas y legislativas que afecten directamente sus derechos colectivos o su situación jurídica es un derecho consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa N.° 26253 y se encuentra vigente desde el 2 de febrero de 1995.

Se precisa que la propuesta no afecta sus derechos colectivos, contrariamente los respeta irrestrictamente, no afecta su existencia física, al contrario, los acoge en beneficio de su derecho de posesión a una vivienda y protección personal y comunitaria, no afecta su identidad cultural más bien la revaloriza invocando un Derecho Cultural en defensa de sus derechos de posesión comunitarios. Desvirtuando así la observación del Poder Ejecutivo.

“El Ejecutivo al observar la iniciativa, no ha evaluado que el dictamen fortalece el régimen democrático y el propio Estado de derecho que consagra la primera política del Acuerdo Nacional y ello debido a que se respeta la autonomía de las comunidades campesinas. Aquí no existe ninguna afectación a sus intereses, al contrario, se protegen los derechos de los comuneros”, refirió la presidenta de dicha comisión.

MANEJO AMBIENTAL

Posteriormente, se debatió y aprobó por unanimidad (8 votos) el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3229/2022-CR; que con texto sustitutorio propone la Ley que modifica la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, respecto a la estrategia de manejo ambiental en el contenido de los estudios ambientales.

La iniciativa de ley propone modificar el literal c) del numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1078, sobre los instrumentos de gestión ambiental, debe contener:

“La estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales incluyendo, según el caso, el plan de manejo, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan de abandono o cierre; así como los mecanismos de prevención, cuidado y atención respecto a las posibles afectaciones en la salud de la población de las zonas impactadas por el desarrollo del proyecto”.

“Una manera de contribuir a la resolución de los conflictos ambientales en el Perú se puede lograr a través de promover no sólo los principios de Derecho Ambiental e instrumentos de gestión ambiental sino también principios del derecho a la salud y preservación de la misma, de conformidad a los artículos 7 y 11 de la Carta de 1993”, manifestó la titular del grupo de trabajo, legisladora Taipe Coronado.

El dictamen propone una disposición complementaria final única con el fin de establecer que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente, adecuará el reglamento de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo 019-2009-MINAM, a las modificaciones previstas en esta propuesta en un plazo no mayor de sesenta días calendario contados a partir de su entrada en vigor.

Antes de culminar la sesión, la congresista Isabel Cortez Aguirre (CD-JP), sustentó su Proyecto de Ley 1270/2021-CR; Ley que modifica el Decreto Legislativo 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuo Sólido e introduce la industrialización de Reciclaje en su desarrollo.