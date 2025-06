¡Inscripciones abiertas! Programa Ella es Astronauta llevará a niñas peruanas a la NASA

La convocatoria está disponible hasta el próximo 5 de febrero.

¡Nueva oportunidad! Por segundo año consecutivo, la Fundación She Is -con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú- desarrollará el programa Ella es Astronauta (She is Astronaut) en nuestro país y seleccionará a un grupo de niñas peruanas que serán capacitadas en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, según sus siglas en inglés) en el Centro Espacial Houston de la NASA.

Durante la primera edición de Ella es Astronauta Perú en el 2022, catorce escolares de Arequipa, Lima y Cusco pudieron visitar la sede de la NASA durante una semana, compartiendo experiencias con otras niñas, así como con profesionales en ingeniería y astronautas de la agencia espacial.

La nueva convocatoria para el programa estará disponible hasta el 5 de febrero.

Requisitos para participar en el programa Ella es Astronauta

Las niñas deben tener entre 11 y 16 años, así como llenar un formulario de postulación del programa Ella es Astronauta en su sitio web.

También deben compartir su interés por participar en talleres de áreas STEM, así como ser estudiante de un colegio público a nivel nacional, y demostrar un excelente desempeño académico.

Es necesario contar con acceso a internet y un dispositivo para participar de las capacitaciones virtuales. Las escolares deberán tener el apoyo de un tutor o adulto responsable que le preste acompañamiento durante las actividades del programa en su versión virtual.

Los documentos solicitados deberán ser adjuntados en el formulario. Las dudas podrán ser enviadas al correo infoperu@she-is.org

Primera tripulación de niñas peruanas en la NASA

En 2022, el Perú tuvo 674 postulaciones de diferentes regiones. Después de un riguroso proceso de selección, realizado por la Fundación She is y su comité educativo se seleccionaron a las 14 niñas tripulantes de Arequipa, Lima (La Victoria, Rímac y San Juan de Miraflores); y Cusco.

En el 2021, la fundación obtuvo su primer caso de éxito y llevó a 31 niñas colombianas a las instalaciones de la NASA, con el apoyo de 22 empresas y organizaciones. Para el año pasado, el programa se expandió a Perú, Colombia, Costa Rica y Ecuador.

Fuente: Agencia Andina