“Soy inocente”, dice Paolo Guerrero al regresar a las canchas

El fútbol es mi pasión, mi vida, no quiero dejarlo, dijo

El peruano Paolo Guerrero afirmó este domingo al volver a las canchas con el Flamengo que su sanción de seis meses por dopaje fue “una injusticia” y que confía en que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) fallará a su favor: “el fútbol es mi vida”.

Estoy “muy emocionado, con el estadio Maracaná lleno, vencimos 2-0 (al Internacional); es increíble vivir eso después de los seis meses que pasé por una injusticia, fuera del campo“, afirmó a la TV brasileña el ‘9’, que entró la última media hora del segundo tiempo ovacionado por la hinchada.

“No hice absolutamente nada que me pueda complicar, porque soy jugador profesional, me cuido, sé lo que puedo tomar y lo que no“, insistió.

El capitán de la selección peruana dio “positivo” por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), tras un control efectuado el pasado 5 de octubre después de un partido de las eliminatorias mundialistas contra Argentina.

El jugador, de 34 años, había sido suspendido inicialmente por un año pero la FIFA anunció a finales de diciembre que su pena había sido reducida a seis meses, concluyendo el 3 de mayo, lo que le permitiría disputar el Mundial Rusia-2018.

Sin embargo, la AMA apeló en febrero esa decisión y pidió una suspensión de al menos un año para el jugador.

Si esa apelación es desestimada, el peruano estaría 100% libre para disputar el Mundial.

Guerrero compareció el jueves ante el TAS en Suiza para pedir la anulación total de su suspensión.

Este domingo, dijo que afirmó ante el TAS que es inocente y está “confiado” en que “todo saldrá bien”.

“Ahora es hora de empezar a prepararme porque quiero estar jugando, el fútbol es mi pasión, mi vida, no quiero dejarlo”, añadió.

Por la suspensión, la estrella del ‘Fla’ se perdió los dos partidos del repechaje ante Nueva Zelanda, en los que Perú se clasificó para el Mundial, algo que no conseguía desde España-1982.

“El 9 está de vuelta”, tuiteó el ‘Fla’ en su cuenta oficial al registrar el regreso de su delantero estrella, que no marcó ningún gol pese a que ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del palo.

Con la victoria, Flamengo alcanzó los 10 puntos y se ubica en la cabeza del Brasileirao 2018 en su cuarta fecha.

(Fuente: Andina)

