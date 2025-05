¡Innovador! Implementarán aplicativo móvil para medir tamaño exacto del pie en 3D

Proyecto busca facilitar la compra online de calzado en el Perú a través del uso de esta tecnología.

La compra online de calzado crece día a día, sin embargo, uno de los principales problemas de los consumidores es tener la certeza de elegir la talla correcta, por ello, la emprendedora peruana Mariella Moscol viene trabajando en la implementación de un aplicativo móvil para celular el cual te permitirá escanear el pie para conocer la talla correcta antes de comprar un calzado.

Con el soporte técnico del CITEccal Lima, se busca que la aplicación permita a los usuarios escanear sus pies en 3D mediante la captura de imágenes, y de forma automática seleccionar la talla más adecuada. De esta manera, el usuario tendrá la seguridad de comprar un calzado que se ajuste a su medida.

El desarrollo de esta aplicación cuenta con el cofinanciamiento del programa Pro Innóvate del Ministerio de la Producción (Produce). El proyecto busca facilitar la compra online de calzado en el Perú a través del uso de esta tecnología de vanguardia.

“El miedo del cliente online de comprar algo que no les calce, es una barrera para muchos emprendedores del rubro que no cuentan con una tienda física que permita a los usuarios probarse el calzado. Por ello, a través de Shuzzos como Marketplace exclusivo en venta de zapatos, los emprendedores que no tienen un e-commerce o una página virtual, pueden optar como alternativa para vender de forma más optimizada”, señaló la emprendedora.

Como se recuerda, el CITEccal Lima tiene como objetivo promover el desarrollo industrial y la innovación tecnológica de la cadena productiva del cuero, calzado e industrias conexas, así como brindar a las empresas de esta cadena productiva, servicios tecnológicos que ayuden a fomentar la creatividad y fortalezcan su competitividad.

Fuente: Agencia Andina