Inka Challenge: Recomendaciones para superar una carrera de obstáculos

El correcto entrenamiento, alimentación saludable y complementación adecuada son las principales recomendaciones para exigente competencia

El domingo 2 de julio se realizará la 8va edición del Inka Challenge, la carrera de obstáculos más importante de nuestro país que reunirá a más de 2 mil atletas a través de una dura competencia, en que los participantes enfrentarán situaciones y retos impensados, buscando poner a prueba su fuerza, resistencia y determinación en una prueba de alta intensidad.

Por ello, Eduardo Roe, runner del Team Lab Nutrition, compañía peruana líder en el mercado de vitaminas y complementos nutricionales para la salud y el deporte, da a conocer algunas recomendaciones para enfrentar esta dura competencia.

Entrenamiento:

1.El Inka Challenge cuenta con dos disciplinas principales: la carrera y los obstáculos. Se recomienda mantener un plan de tres días a la semana corriendo y otros tres días fortaleciendo el cuerpo con un plan de preparación física en el que se incluyan ejercicios funcionales, trabajos de circulación y hasta yoga.

2.El entrenamiento funcional sirve para trabajar las distintas capacidades físicas que requiere el cuerpo para este tipo de eventos como es el equilibrio, la fuerza y la potencia, ya que los competidores tendrán que levantar llantas, cargar baldes de agua y demás obstáculos.

3.Se aconseja trabajar con circuitos para fortalecer las fibras rápidas y hacer ejercicios con series de velocidad, pero siempre bajo un plan de entrenamiento estructurado.

Alimentación

4.El corredor que va a participar en este tipo de competencias debe seguir una dieta saludable de cinco comidas variadas y equilibradas durante el día. Los alimentos que ingiere deben contener hidratos de carbono para tener energía, proteínas para fortalecer los músculos y protegerlos, minerales y vitaminas, además de grasas saludables para el correcto funcionamiento del cuerpo.

5.Evitar el consumo de grasas saturadas y alimentos que no se hayan consumido los días previos a la competencia pues no se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. Se recomienda tomar como mínimo 2 litros de agua diaria y sumar a su dieta alimentos como: huevo, pollo, carne, pavo, vegetales y frutas. El mismo día de la competencia, el desayuno puede ser un plato de avena con mantequilla de maní y frutos secos para elevar el nivel de energía en el cuerpo. No se debe iniciar la competencia con el estómago vacío.

Complementación Nutricional

6.Los complementos nutricionales son clave fundamental en una competencia que demanda excesivo esfuerzo y resistencia física. Debido a que la carrera podría deshidratar al competidor se recomienda consumir durante la competencia geles energizantes que estabilizan la energía y el nivel de agua en el cuerpo, tal como lo hace Energy Gels, geles que están hechos de electrolitos y sales minerales. Es importante mencionar que se debe consumir un sachet por cada 45-60 min de intenso entrenamiento o competencia, en ingestas pausadas.

7.Después de la competencia es importante el consumo de proteínas, dado a que el cuerpo ha pasado por un extremo desgaste físico. Por ello, para reparar los tejidos, fortalecer los músculos y transportar oxígeno a la sangre, se recomienda tomar batidos ricos en proteínas como el NitroTech 100% Whey Gold, que brindará los mejores resultados permitiendo una rápida recuperación luego de esta dura competencia.

