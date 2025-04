Ingreso de remesas a Perú fue de US$ 929 millones en segundo trimestre

Logrando una expansión de 1,1% respecto a igual trimestre de 2021, es decir US$ 10 millones más. Con ello las remesas en el primer semestre del año acumularon un valor de US$ 1.835 millones que representa poco más del 51% del monto total reportado en 2021. Se espera que pese al mal momento de la economía mundial el nivel de remesas, que siempre ha servido de soporte al consumo de las familias, sea muy parecido al del año pasado.

Las remesas con origen en EEUU fueron de US$ 432 millones (47% del total), mayores tanto a las del trimestre anterior (US$ 394 millones) como a las de igual trimestre de 2021 (US$ 389 millones). Las que se originaron en Chile fueron de US$ 108 millones, menores a la del trimestre anterior (US$ 124 millones) y a las de 2021 (US$ 133 millones). Hubo aumentos en las que ingresaron desde España y Argentina, mas no en las que tuvieron origen en Italia y Japón.

Fuente: Alerta Económica