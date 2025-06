Ingeniera peruana en Corea diseña proyecto de museo inteligente para Lima

Las tecnologías y los medios audiovisuales en museos resultan más efectivos para el proceso de aprendizaje.

Por Killa Cuba

Tecnología de realidad aumentada, proyecciones audiovisuales y hologramas forman parte de una propuesta para implementar un museo inteligente en Lima. La ingeniera peruana Doris Regalado Rafael presentó este proyecto como parte de su tesis de maestría en Planificación y Desarrollo de Infraestructura en la Universidad de Seúl, en Corea del Sur.

Museos como espacios pedagógicos

En diálogo con la agencia Andina, la ingeniera civil Doris Regalado explicó que el propósito de un museo inteligente es brindar una experiencia interactiva e inmersiva para los visitantes, particularmente los más jóvenes. La investigadora argumenta que el uso de estas tecnologías y medios audiovisuales en museos resultan más efectivos para el proceso de aprendizaje de los niños y son ideales para introducirlos a nuevas áreas del conocimiento.

Antes de cursar estudios de posgrado en Corea del Sur, Doris ya formaba parte del equipo delOrganismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) que supervisa la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima. Con los conocimientos adquiridos y su experiencia en la administración pública, la ingeniera peruana elaboró un modelo de diseño, la proyección de costos y viabilidad financiera de un museo inteligente para Lima.

La propuesta presentada cuenta con varios niveles de implementación. En un primer nivel, la investigación plantea que el museo inteligente estaría compuesto por dos salas.

En el primer espacio, se podrían realizar proyecciones de 360 grados (en paredes, techo y suelo) con sonidos y movimiento. También utilizarán hologramas para recrear, por ejemplo, acontecimientos históricos como batallas, el interior del cuerpo humano o las consecuencias de desastres naturales, entre otros temas.

En la segunda sala, los visitantes podrían utilizar visores de realidad virtual y tendrán acceso a elementos físicos, como réplicas de cerámicas, que podrán manipular e incluso sentir una variación en la temperatura. Además, la propuesta incluye la creación de una aplicación móvil usando tecnología de realidad aumentada.

Para conocer la viabilidad y eventual sostenibilidad del museo, durante la investigación, se determinaron los costos del primer nivel del modelo de diseño y la disponibilidad de pago. Para eso se realizaron encuestas y se llegó a la conclusión de que los usuarios peruanos estarían dispuestos a pagar alrededor de 15 soles por vivir esta experiencia. “Con ese monto sería necesario que el gobierno pueda financiar un monto inicial de implementación y de ahí la sostenibilidad sí estaría asegurada por los tickets de entrada”, explica.

La ingeniera civil Doris Regalado, egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, sueña con ver su proyecto hecho realidad. Por eso, una de sus siguientes metas es presentar su propuesta y hacer las coordinaciones necesarias con entidades como el Concytec y el Ministerio de Cultura.

La investigadora señala que en espacios como el Museo Nacional del Perú habría la posibilidad de ejecutar esta iniciativa cultural y tecnológica. Además, tendrían que gestionarse fondos de financiamiento para desarrollar este tipo de espacios pedagógicos. “Lo que nos faltaría solamente es la tecnología. Se puede hacer una licitación y que empresas de diferentes países con expertis en el rubro, como las de Corea, puedan concursar y tener la disponibilidad de aplicarlo en Perú”, indica.

De Ositrán a Corea del Sur

Primero en la Contraloría General de la República y luego en Ositrán, la ingeniera Doris Regalado ha construido su carrera profesional enfocada en la gestión de obras de infraestructura pública. “Disfruto mucho trabajando en equipo, haciendo coordinaciones con profesionales de diferentes especialidades. Creo que lo que me incentiva más es que finalmente estas obras van a servir para la población”, indica.

Durante su labor con el equipo de supervisión de los contratos de Concesión y Supervisión de la Línea 2 del Metro de Lima, conoció el trabajo de ingenieros especialistas coreanos que forman parte de las empresas del consorcio a cargo de la supervisión de las obras.

“Las empresas coreanas tienen todo el expertise en el área de metros. Conocí a muchos especialistas coreanos y me llamó mucho la atención la manera de pensar, bastante prácticos, pero a la vez técnicos”, cuenta. Por eso, a pesar de contar con dos maestrías que cursó en la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad del Pacífico, no dudo en aceptar la invitación de la Embajada de Corea del Sur para postular por una beca de estudios a la Maestría en Planificación y Desarrollo de Infraestructura en la Universidad de Seúl.

“Ha sido una experiencia inolvidable y me ha permitido conocer al país de una manera que no me lo imaginaba y también compartir con gente de otros países. Ha sido un antes y un después tanto en mi vida profesional como en mi vida personal”, señala.

En el país asiático, la ingeniera peruana pudo conocer de cerca tecnologías innovadoras y métodos de trabajo que podrá aplicar en sus labores como funcionaria pública. “Veo las cosas de una forma más amplia y proactiva, pienso que es posible la ejecución de infraestructura de una manera más rápida en beneficio de la población, y trato de contagiar eso”, sostiene.

Fuente: Agencia Andina