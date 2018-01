Infraestructura deportiva de calidad será mejor legado para el deporte peruano

LIMA 2019

Principales proyectos que se vienen ejecutando son Villa de Atletas, la Videna y el Complejo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo, ubicados en distritos del sur de Lima.

Villa de Atletas que se construye en Villa El Salvador dejará legado para el país, pues allí se alojarán los deportistas y luego se convertirá en gran programa de viviendas.

Del presupuesto total asignado para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019 que asciende a S/ 4,300 millones, el 70% es inversión en infraestructura.

El presidente de Lima 2019, Carlos Neuhaus destacó el trabajo que se está desarrollando para dotar al país de la mejor infraestructura deportiva e informó que hasta el momento ya se están ejecutando obras por más de mil millones de soles, las cuales se concentran principalmente en la Villa de Atletas, la Videna y el Complejo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo.

“Lima será sede del mayor evento deportivo que se haya realizado en el país: los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Estamos avanzando, no es un trabajo fácil sino duro, pero ya estamos obteniendo resultados con las obras que se vienen realizando para acoger a los miles de deportistas que llegarán en poco menos de dos años”, afirmó Neuhaus.

El presidente de Lima 2019 manifestó que las obras se desarrollan cumpliendo el cronograma establecido, asimismo señaló que, en avance de ejecución de proyectos a enero del 2018, se ha logrado un 93%.

Del presupuesto total asignado para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que asciende a S/ 4,300 millones, el 70% es inversión en infraestructura, que quedará como legado para nuestro país. Un claro ejemplo de ello es la Villa de Atletas, ubicada en el distrito de Villa El Salvador, que al finalizar los Juegos Lima 2019, será licitada para que sea un gran programa de vivienda para los peruanos.

Por otro lado, en gastos de operatividad, entre febrero y diciembre del 2017, el Comité Organizador de los Juegos Lima 2019 ha utilizado un total del 77.68% del presupuesto anual destinado, con un monto de 1 millones 144 mil 264 soles.

“Perú tendrá unos excelentes Juegos Panamericanos, donde estoy seguro que nuestros deportistas brillarán. El deporte es vital para el desarrollo de la juventud y por ello estamos generando infraestructura adecuada pensando en el futuro del país”, dijo.

Remarcó que la mayoría de obras se concentran en los distritos de Lima Sur, que está carente de infraestructura deportiva. Asimismo, se repotenciarán las instalaciones de la Videna y se apoyará la remodelación del estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. Este último

forma parte del proceso de adjudicación, -la cual culminará en el mes de marzo al conocerse a los ganadores que ejecutarán las obras-, junto al Coliseo Miguel Grau y la Villa Deportiva del Callao, así como el Polideportivo de Villa El Salvador.

El titular de Lima 2019 también participó como uno de los expositores en la presentación de la Ley de Mecenazgo, impulsada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), la cual permite que las personas naturales, empresas e instituciones obtengan beneficios tributarios por el apoyo económico que les brinden a los deportistas calificados peruanos.

“Esperamos dejar un legado importante para el país, y que a partir de este momento y con la Ley del Mecenazgo y la reglamentación de la misma, trabajemos de la mano la organización de Lima 2019 y los deportistas, para que ellos puedan salir adelante”, acotó.

Apuntamos a las preseas de oro

Neuhaus Tudela, remarcó que el gran reto para los deportistas peruanos será ganar la mayor cantidad de medallas en Lima 2019. “Veo con optimismo la posibilidad de estar presente en el podio, vamos a tener más medallas de las que ganamos en los Panamericanos Toronto 2015. Podemos hacer un paralelo, nosotros (organización) armamos un teatro y los actores (los deportistas), hacen gala de sus mejores habilidades”, agregó.

Neuhaus resaltó también que, a través de la Ley de Mecenazgo, los deportistas peruanos podrán tener un poco más de dinero para dedicarse a sus logros. “Muchas veces me he encontrado con deportistas de saco y corbata, quienes me han dicho que tienen que trabajar para solventar sus gastos. Ojalá haya un mayor apoyo, sé que no es fácil”, expresó.

Finalmente, Carlos Neuhaus reiteró su compromiso de trabajar arduamente con miras al inicio de los Juegos Lima 2019: “El mensaje es que todos tenemos que trabajar, los deportistas teniendo su mejor desempeño en sus deportes, para aspirar a ganar medallas y la organización en tener el mayor de los éxitos en Lima 2019”, puntualizó.

