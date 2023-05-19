20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
INDECI recomienda medidas de preparación ante descenso de temperatura nocturna en la sierra centro y sur

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda medidas de preparación ante el aviso meteorológico N.º 111 (nivel naranja) del SENAMHI, en el que se informa sobre el descenso de la temperatura nocturna en la sierra de los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, fenómeno que ocurriría del domingo 21 al martes 23 de mayo.

De acuerdo al pronóstico, se prevén temperaturas próximas a -5 °C en la sierra centro y valores cercanos a -15 °C en localidades sobre los 4 000 m s. n. m. de la sierra sur. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 40 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna

Ante esta situación, el INDECI recomienda tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Asimismo, es necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano. Se sugiere además consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.

