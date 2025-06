IGP continúa modernizando el radar ionosférico más grande del mundo

Investigadores del IGP buscan potenciar las capacidades de observación del radar a través de un nuevo diseño del receptor digital.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), participó el viernes 13 de enero en la conferencia nacional de los Estados Unidos de la Unión Internacional de Radio Ciencia (URSI).

En este evento estuvo presente Joaquín Verástegui, investigador del IGP, quien presentó su trabajo de investigación denominado “Digital receiver modernization using FPGA and JESD204B interface for SDR applications” (en español, “Modernización del receptor digital mediante FPGA e interfaz JESD204B para aplicaciones SDR”).

El Ing. Verástegui comenta que el sistema de adquisición de datos para el radar principal que se utiliza en nuestro Radio Observatorio de Jicamarca opera desde hace más de siete años. “Durante su su uso se han detectado algunas interferencias internas que están directamente relacionados con el diseño del circuito impreso que utiliza componentes discretos obsoletos. Por lo que se propone un nuevo diseño para los receptores digitales, lo que aumentaría su vida útil y le brindaría flexibilidad para futuras modificaciones”, expresó.

El investigador precisó que el protocolo JESD204B es ideal para aplicaciones de radar, ya que permite transferir datos de los conversores análogo digitales (ADC) a los dispositivos de programación FPGA con lo que se puede lograr un mayor ancho de banda que sería fácil de adaptar a un dispositivo de radio definido por software (SDR). Este trabajo presentará el nuevo diseño electrónico de placas, los núcleos IP implementados para la FPGA y los primeros resultados de la implementación a base de placas de desarrollo.

Es importante mencionar que este tipo de participaciones de la institución permite dar a conocer los desarrollos tecnológicos que desarrollamos y fortalece los vínculos con instituciones internacionales. Ya que el Radio Observatorio de Jicamarca es un centro de investigación con amplia experiencia en desarrollo de radares que ha contribuido en gran manera en los avances científicos sobre el estudio de ionósfera durante todos sus 60 años, por lo que tiene una influencia e impacto bastante importante en la comunidad científica mundial.

Este trabajo del Ing. Verástegui fue presentado también en el Coupling, Energetics and Dynamics of Atmospheric Regions Program (CEDAR), evento internacional que muestra las últimas investigaciones sobre la ionósfera.

De esta manera el IGP continuará contribuyendo con instituciones científicas de todo el mundo para potenciar el conocimiento científico y tecnológico de nuestros colaboradores. Siempre siguiendo con nuestro compromiso de “Ciencia para protegernos, ciencia para avanzar”.