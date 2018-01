Ignacio Casale: “El hambre por ganar está más latente que nunca”

El único piloto chileno en ganar un rally Dakar, está listo para repetir su mejor actuación en la carrera más dura del mundo. A sus 31 años, “Nacho” Casale, asegura que esta edición del Dakar, será la versión más exigente de los últimos tiempos donde los pilotos tendrán que estar preparados física y mentalmente.

“He entrenado muchísimo para repetir la victoria de hace 4 años, siento que estoy más preparado que nunca para un Dakar. Vengo entrenando más de 15 mil kilómetros en “Quads” de marzo del año pasado a diciembre del 2017. Además, me he entrenado mucho física y mentalmente para esta carrera y eso me mantiene positivo”, aseguró el piloto chileno.

Considerado uno de los pilotos más rápidos en las dunas, el “perro” Casale tiene todo listo para salir de Lima sin inconvenientes y vivir al 100% esta gran jornada a través de tres países en Sudamérica.

“Mi objetivo número uno será salir a disfrutar la carrera, pasarla bien. Quiero agradecerle a Chevrolet por todo el apoyo que me ha brindado durante toda mi carrera y espero poder devolverle el cumplido subiéndonos al podio juntos”, finalizó.

El dato:

En el 2014, Casale se consagró como el campeón de la categoría Quads con un tiempo de 68:28:04 y ganando siete de las 13 etapas. Desde ese entonces, se consolidó como protagonista de los cuatriciclos y uno de los pilotos más rápidos del mundo.

