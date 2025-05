Hyundai IONIQ 6 es elegido como el “Auto del año” 2023

El aclamado IONIQ 6 Electrified Streamliner de Hyundai Motor Company ha ganado los prestigiosos premios “World Car of the Year”, “World Electric Vehicle” y “World Car Design of the Year”, alabados por un jurado internacional por su exclusivo diseño aerodinámico y su extraordinaria autonomía totalmente eléctrica. Los World Car Awards han develado los resultados en una ceremonia celebrada en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York (NYIAS).

Un jurado de 100 periodistas automotrices de 32 países eligió al IONIQ 6 entre los tres finalistas, todos ellos lanzados en 2022. Este es el segundo triple galardón consecutivo de Hyundai en los World Car Awards. El año pasado, el jurado nombró ganador al IONIQ 5 en las mismas categorías.

«Estamos encantados de recibir este prestigioso honor dos años consecutivos, que reconoce el tremendo talento y los incesantes esfuerzos de todos en Hyundai Motor Company para llevar al mercado VE como el IONIQ 6», dijo Jaehoon Chang, Presidente y CEO de Hyundai Motor Company. «Este honor refuerza nuestro compromiso de ser un líder mundial en la electrificación de vehículos y servirá para envalentonar nuestros esfuerzos como proveedor de soluciones de movilidad inteligente.»

Con un coeficiente de resistencia aerodinámica ultra bajo de sólo 0,21, el IONIQ 6 es uno de los vehículos eléctricos más aerodinámicos y eficientes energéticamente del mercado. La autonomía nominal WLTP del Streamliner Electrificado con una sola carga es de 614 km. El modelo estándar 2WD con neumáticos de 18 pulgadas alcanza un consumo de energía WLTP de 13,9 kWh/100 km.

Entre las numerosas características del IONIQ 6 se incluyen la tecnología de vehículo a carga (V2L), los sistemas de asistencia al conductor y la conectividad avanzada con actualizaciones de software vía satélite (OTA) que ofrecen la experiencia definitiva en el automóvil. El interior, espacioso y ergonómico, aprovecha al máximo la distancia entre ejes alargada de 2.950 mm para ofrecer una serie de funciones potenciadoras, como la iluminación ambiental de doble color, la iluminación Speed Sync, la puesta a punto EV Performance y el diseño de sonido activo eléctrico (e-ASD), para mejorar la experiencia de movilidad eléctrica.

Este año, el jurado de los World Car Awards también nombró a SangYup Lee como Persona Mundial del Automóvil del Año 2023 por su vital contribución a los coches de concepto y producción más impresionantes e innovadores presentados en 2022, entre los que se incluyen el Hyundai IONIQ 6, el nuevo KONA y el laboratorio rodante N Vision 74.

Además, el IONIQ 6 ha ganado prestigiosos premios durante los últimos meses, ya que ha sido nombrado «Sedán del Año» en los Premios GQ Car 2023 y «Coche Nuevo del Año» en Le Guide de l’auto. Además, ha obtenido una calificación de seguridad de cinco estrellas y ha sido seleccionado como «Mejor de su clase» en la categoría de «Coche familiar grande» por Euro NCAP.

La victoria de la marca IONIQ este año contribuirá a impulsar los esfuerzos de Hyundai Motor por acelerar su estrategia de electrificación y convertirse en el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo. Hyundai Motor tiene previsto introducir 17 nuevos modelos BEV de aquí a 2030, incluidos los modelos de la marca de lujo Genesis, y aspira a aumentar las ventas mundiales anuales de BEV a 1,87 millones de unidades de aquí a 2030.