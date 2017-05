Humala niega tener responsabilidad en caso Madre Mía (VIDEO)

El ex presidente Ollanta Humala se pronunció esta mañana en el Congreso de la República sobre la creación de una comisión que investigará el caso Madre Mía en el parlamento.

“Cuando el Congreso pretende asumir una investigación que estuvo en el Poder Judicial y el Ministerio Público por más de dos años, es evidente que el tema se va a politizar”, señaló.

Humala se solidarizó con las víctimas de la guerra interna, sin embargo, aseguró estar libre de cualquier responsabilidad en el caso Madre Mía.

“He sido absuelto de las investigaciones y el Ministerio Público no me acusó. Hemos colaborado permanentemente con las investigaciones y ha quedado claro que yo no tengo ninguna responsabilidad”, enfatizó el ex mandatario.

Asimismo, Humala garantizó que si en caso se abren más investigaciones, estará dispuesto a colaborar, ya sea con el Poder Judicial o el Congreso de la República.

