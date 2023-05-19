Huarmey avanza: Proyecto de agua y saneamiento registra un progreso de 82%

- Durante mayo y junio se completará todas las zonas comprometidas por el proyecto de agua y saneamiento
El proyecto de agua y saneamiento, que tiene como objetivo dotar de agua potable a la ciudad de Huarmey las 24 horas del día, se encuentra avanzado en un 82%. Esta obra, realizada mediante Obras por impuestos, financiada por Antamina y ejecutada por el Consorcio Saneamiento Huarmey, beneficiará a más 22 mil huarmeyanos con agua de calidad y desagüe que recibirá tratamiento en plantas con buena infraestructura.
Obras que conforman el proyecto de agua y saneamiento
Para el proyecto de agua y saneamiento se ha construido y mejorado infraestructura como:
- La construcción de un reservorio de 1,500 cubos en Santo Domingo.
- El repotenciamiento del reservorio existente de 2,000 cubos, ubicado en Pacaysito.
- La edificación de la planta de tratamiento de agua potable de Pacaysito.
- El reforzamiento y construcción de una cámara nueva de bombeo en la localidad de Huanchaquito.
- La edificación de una planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada cerca a la playa Manache.
Reposición de pavimento
Luego de haber concluido con el tendido de redes de agua y alcantarillado, la empresa Consorcio Saneamiento Huarmey viene realizando el proceso de reposición de pistas y veredas en las zonas de intervención, empezando por la zona norte (Miramar y Santo Domingo), para luego continuar hacia el centro (casco urbano) y la zona sur de la ciudad. Del mismo modo, dicha empresa reportó que la reposición de veredas, se encuentra casi culminada.
El alcalde provincial, Sr. Cavino Cautivo, junto a algunos regidores y profesionales de la Municipalidad Provincial de Huarmey, supervisó personalmente el avance de las obras de este nuevo proceso, de cara al próximo cierre del proyecto y sus consecuentes pruebas, que contribuirá a la salud y bienestar de los residentes de Huarmey.
Con el financiamiento a la obra de agua y saneamiento, Antamina reafirma su compromiso social en beneficio de los residentes de Huarmey.