Huarmey avanza: Proyecto de agua y saneamiento registra un progreso de 82%

Durante mayo y junio se completará todas las zonas comprometidas por el proyecto de agua y saneamiento

El proyecto de agua y saneamiento, que tiene como objetivo dotar de agua potable a la ciudad de Huarmey las 24 horas del día, se encuentra avanzado en un 82%. Esta obra, realizada mediante Obras por impuestos, financiada por Antamina y ejecutada por el Consorcio Saneamiento Huarmey, beneficiará a más 22 mil huarmeyanos con agua de calidad y desagüe que recibirá tratamiento en plantas con buena infraestructura.

Obras que conforman el proyecto de agua y saneamiento

Para el proyecto de agua y saneamiento se ha construido y mejorado infraestructura como:

La construcción de un reservorio de 1,500 cubos en Santo Domingo.

El repotenciamiento del reservorio existente de 2,000 cubos, ubicado en Pacaysito.

La edificación de la planta de tratamiento de agua potable de Pacaysito.

El reforzamiento y construcción de una cámara nueva de bombeo en la localidad de Huanchaquito.

La edificación de una planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada cerca a la playa Manache.

Reposición de pavimento

Luego de haber concluido con el tendido de redes de agua y alcantarillado, la empresa Consorcio Saneamiento Huarmey viene realizando el proceso de reposición de pistas y veredas en las zonas de intervención, empezando por la zona norte (Miramar y Santo Domingo), para luego continuar hacia el centro (casco urbano) y la zona sur de la ciudad. Del mismo modo, dicha empresa reportó que la reposición de veredas, se encuentra casi culminada.

El alcalde provincial, Sr. Cavino Cautivo, junto a algunos regidores y profesionales de la Municipalidad Provincial de Huarmey, supervisó personalmente el avance de las obras de este nuevo proceso, de cara al próximo cierre del proyecto y sus consecuentes pruebas, que contribuirá a la salud y bienestar de los residentes de Huarmey.

Con el financiamiento a la obra de agua y saneamiento, Antamina reafirma su compromiso social en beneficio de los residentes de Huarmey.