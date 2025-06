Héroe de la alimentación: Peruano destaca por desarrollar proteína a base de insectos

Eduardo Lama fue reconocido por la FAO y la comisión multipartidaria Hambre cero.

Desde el 2015 el ingeniero agrónomo Eduardo Lama junto a su equipo vienen fomentando en el país el desarrollo de una proteína sostenible a base de insectos para combatir la inseguridad alimentaria. Por el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora hoy 16 de octubre, su labor fue reconocida por el Congreso de la República y la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).Actualmente Lama es líder de Ento Piruw, emprendimiento forjado en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), la primera empresa en el Perú que produce alimentos a base de insectos.

Ento Piruw usa insectos aptos para el consumo humano como el Tenebrio Molitor y grillos recomendados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Alimentos hechos a base de insectos

Demolitor es el primer producto de dicha empresa. Se trata de una barra energética formulada con ingredientes naturales finamente seleccionados ( cacao orgánico, kiwicha, miel de abeja y tarwi) y contiene el polvo del insecto Tenebrio Molitor ( gusano de harina reconocido mundialmente por su elevado nivel de hierro y proteína).

Este alimento es considerado como la mejor opción para cualquier momento a lo largo del día, dado que suplementa la nutrición, ya sea en la oficina, universidad o gimnasio.

El hierro que contiene Demolitor mejora la oxigenación de la persona, lo cual se ve reflejada en un incremento en el rendimiento a lo largo del día. Asimismo, el nivel alto de proteína es fuente de regeneración muscular.

Demolitor es libre de químicos y cuenta con la línea Demolitor Green Protein, opción vegana que contiene polvo de espirulina como fuente de nutrientes.

Este emprendimiento ha sido ganador del Premio Reto Bio, concurso impulsado por Pro Innóvate Perú, del Ministerio de la Producción en el año 2019.

La iniciativa peruana también ganó el premio mundial del Future Agro Challenge 2019, el mayor concurso de emprendimientos globales en la cadena de valor alimenticia, que se desarrolló en la ciudad griega de Thessaloniki.

Premiado por el MIT

En el 2020 el ingeniero agrónomo de la UNALM o también llamado «domador de insectos» fue distinguido como innovador menor de 35 años por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), debido a su novedosa idea para elaborar proteína a base de insectos.

Además de contribuir al aumento de proteínas disponibles para la alimentación, el interés de Lama por consumir insectos también tiene un componente ambiental.

El joven explica en la publicación del MIT: «La gente no es consciente de la huella ecológica de los alimentos que consume. Nadie siente la repercusión de su producción. La carne de vaca se va a volver carísima y necesitamos alternativas. Para producir un kilo de carne de vaca se usan entre 15.000 litros y 22.000 litros de agua. Nosotros usamos solo dos litros de agua, que además procede directamente de la cáscara de frutas y verduras».

La propuesta fue elegida entre más de 2000 postulaciones, el ingeniero peruano recibió la distinción en las instalaciones del Banco BBVA en la ciudad de México.

El joven innovador se ha convertido en un referente en el uso de fuentes de proteínas alternativas para combatir la crisis alimentaria de muchas comunidades.

Fuente: Agencia Andina