Hemobartonelosis felina: cómo prevenir e identificar esta enfermedad en tu mascota

Existen diversos males que aquejan a los gatos y en muchos casos pueden llegar a ser mortales, como por ejemplo, la hemobartonelosis felina, una enfermedad infecciosa frecuente que afecta sobre todo a los mininos infectados por el virus de la leucemia e inmunodeficiencia, así como también aquellos que viven en estado de semilibertad y tienen antecedentes de situaciones como cirugías, peleas, viajes, entre otros.

“Este virus se transmite generalmente a través de pulgas, pero también se puede pasar de madres a cachorros mediante la leche o la placenta. Puede transmitirse también por mordeduras entre los propios gatos y por transfusiones de sangre de felinos portadores de esta enfermedad. Es por ello, que es importante llevar a su mascota a su control médico veterinario. Más aún si tiende a relacionarse con otros felinos, si está pensando en adoptar un nuevo gatito, o si su engreído sale continuamente de casa”, señaló Franco Mauri, Director de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Animal Health en Perú.

La hemobartonelosis felina es una anemia infecciosa que atañe a gatos de todas las edades, causada por una bacteria denominada Mycoplasma haemofelis, que ataca el sistema inmunológico y destruye las células rojas de la sangre. Tiene un periodo de incubación de 6 a 17 días y puede presentarse de forma latente en muchos felinos e inclusive llegar a ser clínica como resultado de estrés o de enfermedad concurrente. Ante este panorama, MSD Animal Health en Perú, empresa dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos innovadores y de gran calidad para la salud animal, comparte algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta con relación a esta enfermedad:

● Prevención: la hemobartonelosis felina se transmite principalmente por artrópodos succionadores de sangre como las pulgas, por eso es recomendable prevenir la infestación de estos parásitos con tratamientos innovadores de desparasitación externa, que protejan a la mascota hasta por 12 semanas y rompan con el ciclo de vida de la pulga, aplicados bajo la guía de un Médico Veterinario.

● Síntomas: esta enfermedad tienes tres etapas: fase aguda, de recuperación y crónica. Los signos más graves se pueden observar en la primera etapa y estos pueden ser letargo, debilidad, taquicardia, taquipnea, anorexia, pérdida de peso, deshidratación, fiebre, depresión y, con menos frecuencia, esplenomegalia (agrandamiento anormal del bazo) e ictericia (mucosas amarillentas). Si la anemia hemolítica felina no se diagnostica y se trata, el paciente puede morir.

● Tratamiento: 28 días es aproximadamente el tiempo para tratar esta enfermedad, que, y según el cuadro en el que se encuentre el felino, puede incluir antipiréticos, fluidos, entre otros. Es importante señalar que los gatos con hemobartonelosis seguirán siendo portadores de la enfermedad incluso después del tratamiento, y no deben ser utilizados como donantes de sangre. Asimismo, este procedimiento no previene la recurrencia de la anemia, por lo que podría surgir en algún tiempo un nuevo cuadro infeccioso y no presentar signos clínicos.

En sintonía con este tema, es primordial fortalecer las medidas de prevención en los gatos ante enfermedades como la leucemia felina, por medio de la aplicación de vacunas innovadoras, desarrolladas bajo los más altos estándares de calidad e investigación.

Tener un gato en la familia implica estar pendiente siempre de su salud, desde sus primeros meses de vida y a través de los años, como una muestra de amor, llevándolo frecuentemente a sus controles con un Médico Veterinario para reforzar su salud. Sin embargo, si su mascota ha sido diagnosticada con esta enfermedad, puede sobrellevarla con los cuidados apropiados.