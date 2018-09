HBO estrena su cortometraje original Tokyo Project en Latinoamérica

Este filme de 30 minutos que cuenta con la actuación estelar de Elisabeth Moss, será transmitido el 14 de septiembre por HBO

Durante un viaje de negocios a Tokio, Sebastián, un hombre con problemas maritales, explora la ciudad con una mujer misteriosa con la que se cruza donde quiera que va, descubriendo a lo largo del camino que la verdad y el pasado son tan escurridizos como el amor. Esta es la base de la trama de TOKYO PROJECT, un cortometraje dramático producido por HBO que tendrá su estreno en Latinoamérica el viernes, 14 de septiembre a las 7:25 p.m.

Formando parte de la selección oficial de la edición 2017 del Festival de Cine Tribeca en Nueva York, el filme es protagonizado por Ebon Moss-Bachrach (Girls de HBO) y Elisabeth Moss.

En entrevista con HBO Ebon Moss-Bachrach recuerda cómo fue su llegada a este proyecto: “Antes de haber leído sobre el filme, Richard Shepard me preguntó si me gustaría hacer una película en Tokio. Y pensé – claro que voy a estar ahí. Después fui cautivado rápidamente por el guion. Era muy enigmático y las dos últimas páginas me dejaron completamente perplejo. Así que desde el principio estuve comprometido con el proyecto, y dos días más tarde me volvió a llamar para decirme ‘¿te gusta Elisabeth Moss? Porque ella va a protagonizar esta película contigo’. Me dije, ‘este es el mejor trabajo del mundo’”.

TOKYO PROJECT cuenta con la producción de Lena Dunham y Jenni Konner (Girls de HBO), y es dirigida y escrita por Richard Shepard, director también en varios episodios de la serie Girls, ganadora del Golden Globe.

