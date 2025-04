HAVAL trae al Perú la nueva H6 GT: Una SUV segura, cómoda y de tecnología avanzada

Disponible en su versión H6 GT Supreme Plus AT a partir de US$ 34,990.

Puedes encontrarla en la red de concesionarios Derco Center a nivel nacional.

Este año, Great Wall Motors anuncia la llegada de la Nueva Haval H6 GT Supreme Plus, que llegó al Perú para ofrecer a sus conductores una alternativa de vehículo tope de gama que combina un diseño de última generación con bajo consumo y mejor rendimiento.

“En Haval, estamos comprometidos con brindar a los peruanos los productos que mejor se adapten a los diversos estilos de vida que tienen. La Nueva Haval H6 GT combina los elementos clásicos de nuestras SUVs con un diseño moderno y fluido que permite mayor velocidad y rendimiento del motor. Consideramos que es un modelo perfecto para la geografía peruana, nuestros clientes lo van a disfrutar mucho”. Señala Angella Romero, gerente de Haval en Perú.

Diseño

La Haval H6 GT, una SUV de moda de nueva generación, se caracteriza por tener un diseño moderno, utilitario y fluido, con un techo aerodinámico tiburón que reduce el coeficiente de arrastre del vehículo, su forma frontal de aleta de tiburón otorga una sensación de movimiento tridimensional y el alerón trasero deportivo ajusta el flujo de aire, aumentando la carga aerodinámica. El diseño tiburón es complementado con protectores laterales Speed Fin, que no solo protegen al vehículo, también contribuyen a la fluidez de su estética.

Respecto a los elementos más prácticos del auto, podemos encontrar una distancia entre ejes de 2,738 mm, asimismo, este modelo en particular cuenta con el cuerpo más ancho de su clase con 1,940 mm de ancho. Sus grandes dimensiones se complementan con asientos de tapiz de eco cuero, entre otros atributos, para mayor comodidad de los pasajeros.

Desempeño

El vehículo se encuentra equipado con un sistema de energía de gran fuerza, compuesto por un motor 2.0 GDI Turbo 4 Cilindros 16V, que puede alcanzar una potencia máxima de 6,300 rpm y un torque máximo de 325 nm. Dicho motor es complementado por un excelente sistema de control de manejo, dotado de 7 modos de conducción que permiten satisfacer cualquier necesidad del conductor, también se cuenta con un super control de estabilidad, seguro y confiable.

Confort y tecnología

La Nueva SUV de Haval exhibe un diseño futurista y orientado hacia el placer de los pasajeros durante su estadía en el auto, cuenta con un amplio techo panorámico de toque ligero y asientos ergonómicos con calefacción y ventilación. En el caso del conductor, estos tienen regulación eléctrica para 6 posiciones distintas, asimismo, el copiloto cuenta con 4.

El interior frontal del vehículo cuenta con un elegante panel de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, una pantalla táctil inteligente de 12,3 pulgadas y una pantalla frontal táctil inteligente a todo color que cumple con todas las expectativas tecnológicas del conductor de hoy, equipada con Apple Carplay y Android Auto.

Con relación a su capacidad de conducción automática nivel L2, podemos destacar el reconocimiento de señales de tránsito TSR, sistema de conducción en tráfico TJA, freno de estacionamiento eléctrico y asistente AUTOHOLD, función de seguimiento de marcha atrás y sensor de puerta trasera, entre otros.

Seguridad

Finalmente, la marca demuestra el alto nivel de prioridad que tiene la seguridad en Haval a través de tres pilares de funcionalidad.

Primero, podemos destacar la seguridad inteligente, equipada con un ESP de última generación, imagen panorámica 360° HD, asistencia de centrado en pista, sistema de monitoreo de presión de llantas y supervisión integral de puntos ciegos.

Luego, se resalta la seguridad pasiva, que garantiza un 72% de cuerpo de acero de alta resistencia, 6 bolsas de aire, desbloqueo automático en caso de colisión y protección de peatones a través del frenado automático de emergencia.

Finalmente, se cuenta con la seguridad contra robo, gracias a su inmovilizador antirrobo y alarma.

No te pierdas la versión H6 GT Supreme Plus de transmisión automática, disponible en negro, gris y rojo en toda la red de Derco Center a nivel nacional. Puedes encontrar esta SUV a partir de US$34,990, con la posibilidad de un bono de financiamiento de US$ 1,200, sin cuota inicial. La SUV incluye 3 años de garantía o 100,000km y se recomienda mantenimiento cada año.