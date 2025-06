Guatemala: Autoridades mayas y colectivos protestan contra celebración del Bicentenario

En la tarde de este martes, autoridades mayas y colectivos ciudadanos se reunieron en la Plaza de la Constitución para protestar contra la celebración del Bicentenario de Independencia, mientras en el interior del Palacio Nacional de la Cultura se realizaban los actos protocolarios conmemorativos con la participación del presidente Alejandro Giammattei.

La consigna central pronunciada por los manifestantes era el rechazo al Bicentenario.

“¿Por qué vamos a celebrar algo cuando nos quitaron las tierras hace más de 500 años? Cuando lograron la independencia no fue para el bien de los pueblos originarios. Son 200 años en que se ha dado el saqueo. No nos dan educación, no nos dan trabajo, existe mucha limitación para los servicios básicos”, lamentaron en uno de sus pronunciamientos.

Con pancartas con consignas en contra de la celebración de independencia expresaron: “200 años, nada que celebrar”, “200 años del Estado Criollo”.

SE APAGAN LAS LUCES

Durante la manifestación, en la Plaza de la Constitución se apagaron las luces por lo que los asistentes encendieron velas y una fogata como símbolo de unidad.

Los manifestantes señalaron que esta acción se realizó a propósito para dispersar a los asistentes.

DÁVILA: LES DUELE QUE ESTEMOS EN LA PLAZA

Luego de que la Plaza de la Constitución se quedara en la penumbra, el diputado Aldo Dávila, que fue uno de los asistentes a la protesta, señaló que esta acción se dio por parte de las autoridades porque “les duele que estemos en la Plaza Central”.

“Hoy estamos aquí, pacíficamente, dignamente y en resistencia porque no tenemos nada que celebrar y les duele, por eso dijeron les cortamos la luz y a lo mejor así se van. No saben de lo que estamos hechos y de lo que somos capaces”, señaló.

Los manifestantes agregaron que en la Plaza de la Constitución se encontraban representados los 22 departamentos que simbolizan a los pueblos originarios y la población guatemalteca en general, quienes luchan por salir adelante día a día.

Fuente: Agencia Nodal/La Hora