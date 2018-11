Gilbert Violeta renuncia a la vocería de bancada PPK

Por la tarde se reunirá con su grupo político

El congresista Gilbert Violeta confirmó hoy su renuncia a la vocería de la bancada oficialista Peruanos por el Kambio (PPK).

“En este momento anuncio que renuncio a la vocería porque no puedo representar a personas que para mí mismo no transmiten confianza”, declaró a la prensa.

Tras referir que hizo su mejor esfuerzo en la vocería, dijo que dicho cargo es de coordinación y no el del dueño o jefe como algunos han expresado recientemente.

Sostuvo, además, que si alguien en la bancada tenía reclamos en su contra o algún pedido de renuncia a la vocería, él lo hubiera hecho en ese momento.

“No tengo ningún problema, no me atornillo en los cargos, no tengo intención de permanecer como vocero, no estoy poniendo mi cargo a disposición sino renunciando”, puntualizó el parlamentario oficialista.

[Lea también: Bancada PPK: ¿Cómo cambió el grupo oficialista en los últimos dos años?]

Violeta adelantó que esta tarde se reunirá con colegas de su bancada para decidir a los nuevos voceros y luego, en libertad, hacer los descargos frente a las acusaciones de las que ha sido objeto.

El legislador calificó de vergonzoso el “espectáculo” que la bancada ha proyectado al país con las últimas renuncias de sus integrantes.

En el caso puntual de Patricia Donayre, quien anunció su retiro en la víspera, opinó que fue un error haberla admitido en PPK.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...