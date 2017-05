GIGABYTE AORUS Z270X gana el Best Choice Gold Award

El Computex Best Choice Gold Award es muy codiciado, pero rara vez se obtiene y son sólo 7 productos a los cuales se premia, de un total de 400 productos. Los tres criterios en los que se evalúan los productos son la funcionalidad, la innovación y el potencial del mercado. Mejorando sus rivales, placa GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming 9 fue el único producto de la categoría “Computer and System” que ganó el premio Best Choice Gold Award.

“Estamos encantados de que nuestra placa madre AORUS Z270X-Gaming 9 haya sido galardonada con el Premio 2017 Best Choice para Computex”, dijo Henry Kao, Vicepresidente de la Unidad de Negocio de Motherboard de GIGABYTE. “Desarrollamos AORUS Z270X-Gaming 9 para satisfacer las necesidades y expectativas de los jugadores, ofreciendo opciones para personalizar el sistema con su propia bengala y estilo, lo cual es esencial para nuestros leales fans”.

Declaración del Juez: AORUS Z270X-Gaming 9 de GIGABYTE, fue sometido para revisión en calidad, diseño, desempeño e innovación de la función. A través del alto nivel de coordinación y planificación a nivel de placa entre Intel y otras manufacturas IC, AORUS Z270X-Gaming 9 de GIGABYTE ha sido reconocido con altas calificaciones por cada socio colaborador.

GIGABYTE da la bienvenida a los asistentes de COMPUTEX desde el 30 de mayo al 3 de junio de 2017 para ponerse manos a la obra con la mejor placa madre AORUS Z270X-Gaming 9, en su stand: el World Trade Center de Taipei, en el Hall D0002. Al mismo tiempo, AORUS Z270X-Gaming 9 también estará en exhibición en el Taipei Nangang Exhibition Centre, Hall 1, stand I0307.

Me gusta: Me gusta Cargando...