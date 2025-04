Generadores Solares: ¿Son útiles en días nublados?

Por: Jenny Zhang, global marketing director de Ecoflow.

Los generadores solares van ganando protagonismo como una fuente de energía renovable, de fácil instalación y amigable con el medio ambiente.

Sirven para alimentar de energía eléctrica cualquier equipo o dispositivo, ya sea en el hogar, en el campo o en los negocios rurales.

No obstante, siempre hay la duda de si los generadores solares funcionan bien cuando no hay disponible un suministro de luz solar constante o cuando el día luce nublado y pareciera que no tenemos sol.

La respuesta es que sí funcionan, incluso en los días nublados, pero depende mucho del funcionamiento que tenga el panel solar y su potencia nominal, es decir, la potencia máxima que demanda cada máquina.

¿Cómo funcionan y para qué se necesitan?

Los generadores solares capturan la energía del sol a través de paneles solares, la almacenan en sus baterías integradas de la central eléctrica y la convierten en energía de corriente alterna (CA) a través de un inversor. Entonces, es esta energía almacenada la que está disponible para ser usada y cargar dispositivos y aparatos electrónicos.

Si alguna vez se ha quemado con el sol en un día nublado, sabe que la radiación puede penetrar fácilmente en las nubes. Los generadores solares hacen uso de cualquier fuente de luz disponible.

Sin embargo, la eficiencia de producción de energía puede ser considerablemente menor. La electricidad generada depende principalmente de la calidad del generador, la cobertura de nubes y la tasa de conversión de los paneles solares.

Esta fuente de energía renovable produce electricidad y generación de calor sin emitir gases de efecto invernadero ni contaminantes del aire, reduce la huella de carbono, entre muchos otros beneficios ambientales del uso de la energía solar.

Energía en días nublados

Hay muchas ciudades que tienen el clima variado y experimentan días nublados y lluviosos, sin embargo, también presentan una mayor cantidad de instalación de paneles solares. ¿Por qué sucede esto? A pesar de que los paneles solares no llegan a tener un máximo de carga como lo harían en un día soleado, las nubes pueden reflejar y aumentar la luz solar, lo que genera mayor potencia de salida.

Usualmente en estas áreas las tarifas eléctricas suelen ser muy altas y recibir energía solar vale la pena desde el punto de vista de ahorro de costos y no generar contaminantes en el ambiente.

También es importante saber que los paneles solares pueden producir energía adicional al capturar la luz solar y almacenar energía en el generador.

Aunque se tengan días nublados, vale la pena usar paneles solares, ya que permite ahorro de costos, reduce la huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero. Tienen poco o ningún costo de mantenimiento y reparación, mientras funcionan silenciosamente sin producir humos tóxicos.

Los paneles solares superan a cualquier otra alternativa de energía portátil disponible. Por ejemplo, el uso de un cargador de automóvil llevará mucho más tiempo para cargar los dispositivos; un generador de gas puede ser más costoso porque usa combustible fósil.

Desde Ecoflow brindamos paneles solares monocristalinos tanto portátiles como robustos para todo tipo de usos, desde administrar energía eléctrica a un hogar, una casa rural, cocinas; o para usar bombas de agua para riego; embarcaciones, zonas de difícil acceso donde no llega la energía eléctrica.

Los paneles solares son una solución para que no tenga que preocuparse de trasladar cableado eléctrico, ni llevar motores o baterías que pesan y contaminan el medio ambiente.