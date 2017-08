GEMALTO y las Nuevas Realidades Digitales

Los pagos móviles establecen un mercado en crecimiento en todo el mundo. Ya que permiten transacciones más convenientes, ofreciendo posibilidades y desafíos únicos para los proveedores de pago.

Gemalto, como líder mundial en Seguridad Digital, explicó durante su presentación en el I Congreso Internacional de Pagos Digitales organizado por Asbanc, como los bancos de hoy, tienen que enfrentarse a los usuarios que tienen distintas generaciones y hábitos, como son los millennials. El 37 % de este grupo de los millennials cambiarían de banco si es que la experiencia digital no fuera lo suficiente buena (Gemalto).*

Gustavo Paissan, Head de Mercadeo y Desarrollo de Negocios en el Pacto Andino para Gemalto, resaltó los tipos de usuarios que la banca debe tratar. Tenemos al usuario temeroso que no confía en la posibilidad de realizar pagos en el móvil y al usuario extremadamente confiado que no se plantea dudas. Y el banco necesita ganar la confianza de ambos tipos de usuario. “Muchos de los usuarios de hoy en día, que tienen un teléfono inteligente, son nativos digitales, y esos son los usuarios más exigentes que esperan tener una experiencia digital rápida y personalizada, con gran expectativa de seguridad. No dudan al cambiar de proveedor sino le ofrecen lo que esperan. Y este es el gran reto de los bancos, ofrecer servicios de manera digital sin que las personas vayan a la sucursal, llevar toda la experiencia digital fuera de la oficina y de forma segura”

No tienen dificultad en cambiar de proveedor, justamente debido a la velocidad de respuesta que esperan de los canales digitales con que interactúan y debido también a la resistencia que tienen de realizar gestiones físicas. Por ellos las soluciones tienen que ser lo menos complejas y las validaciones, verificar su identidad al pagar, ha de ser invisible, simple, intuitiva, veloz y segura. Un lector de huellas o iris es para ellos algo natural y preferible a digitar códigos

Gemalto en la actualidad hace posible conectar a los emisores con las diferentes marcas de tarjetas y acceder a sus plataformas de una manera estándar convirtiéndose en un punto único concentrador. Además permite a los bancos establecer todo el canal de emisión segura de tarjetas virtuales en las billeteras móviles de los clientes. Este servicio se denomina Trusted Services Hub (TSH), mismo que Gemalto brinda a sus clientes cómo parte del portafolio de soluciones para Pagos Digitales.

