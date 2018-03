Frente Amplio y PPK piden renuncia de Bartra a la comisión Lava Jato

Por presunto adelanto de opinión

Los legisladores Humberto Morales y Gilbert Violeta, del Frente Amplio y Peruanos por el Kambio, criticaron hoy a la presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra, por un supuesto adelanto de opinión revelado en una conversación de chat, y consideraron que por ese hecho debe renunciar al cargo.

Morales, vicepresidente de la comisión Lava Jato, dijo que, de comprobarse la veracidad de esta información, sería insostenible que Rosa Bartra continúe al frente de este grupo investigador.

“Esto definitivamente a nosotros nos preocupa. Si la conversación es cierta, si se corrobora que es real, no se puede sostener más la presencia de Bartra”, manifestó.

Según el diario La República, en un chat de la plataforma Telegram con la legisladora fujimorista Úrsula Letona, Bartra calificó de calumnias las acusaciones contra el esposo de esta, el abogado Juan Carlos Guzmán, quien había sido citado por la comisión Lava Jato para esclarecer su participación en las concesiones de obras a la empresa Odebrecht.

Asimismo, en el chat Bartra ofreció a Letona todo su respaldo.

De acuerdo a Morales, ahora es necesario que la presidenta de la comisión Lava Jato se pronuncie sobre este tema.

Por su parte, Violeta, vocero de la bancada de PPK e integrante de la comisión Lava Jato, dijo que esa conversación confirma que Bartra se ha dedicado a usar este grupo de trabajo como una herramienta para defender al fujimorismo.

“Aquí no hay autonomía de la comisión ni independencia de Bartra”, subrayó.

En consecuencia, Violeta consideró que Bartra debería abandonar la presidencia de la Comisión y añadió que ningún legislador de Fuerza Popular debería asumir ese encargo.

“Es más, si vamos a una cuestión de fondo, la comisión Lava Jato debería desactivarse porque ya perdió toda imparcialidad. El caso Lava Jato se está investigando en el Ministerio Público y esta comisión solo sirve para crear vicios procesales”, comentó.

Mulder

No obstante, el legislador del Apra, Mauricio Mulder, consideró que los parlamentarios no son neutrales, pues todos tienen condicionamientos de algún tipo debido a su pertenencia a algún partido político.

En ese marco, consideró normal que un miembro de una comisión investigadora se comunique con alguna persona que va a ser investigada.

Por ello, Mulder pidió a Violeta y Morales mostrar todas las conversaciones de chat en su celular.

“Los congresistas (…) no somos jueces, pertenecemos a partidos políticos distintos, nos neutralizamos entre nosotros si alguien tiene sesgo y de hecho todos tienen un sesgo, no pueden pedir neutralidad, no hay neutralidad en las comisiones del Congreso, lo que hay es mutua fiscalización”, indicó.

Reveló también que cuando integró comisiones que investigaron al líder de su partido, Alan García, se comunicó con él para hablar sobre la sesión a la que iba a asistir.

(Fuente: Andina)

