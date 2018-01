FP critica a Kenji Fujimori por no brindar personalmente sus descargos

Ante comité que le abrió nuevo proceso disciplinario

Congresistas de Fuerza Popular criticaron hoy a su colega de bancada Kenji Fujimori por no brindar personalmente sus descargos ante el comité disciplinario del partido que le abrió un nuevo proceso por abstenerse de votar la vacancia presidencial.

El legislador Miguel Torres advirtió que Fujimori incumplió su deber como miembro de la bancada, pues su asistencia a la citación hubiera permitido formularle preguntas y repreguntas, algo imposible con el descargo presentado por escrito.

No obstante, invocó al comité de disciplina a que tome en consideración los argumentos señalados en el documento redactado por el parlamentario.

Según recordó, el futuro del menor de los Fujimori lo definirá en primera instancia el comité disciplinario y luego el pleno de la bancada.

Por su parte, Héctor Becerril dijo que Kenji Fujimori está en su derecho de asistir o no para brindar sus descargos, pero al no haberse presentado ya no podrá decir que no tuvo la oportunidad de hacerlo.

“Si ya se le suspendió 60 días, luego 120 días y ahora tiene la oportunidad para dar sus descargos y no lo hace, eso no abona en su favor”, añadió.

Kenji Fujimori no acudió a la reunión con el comité de disciplina de su partido, ante el cual debía de explicar su decisión de abstenerse en la votación de la vacancia presidencial.

El legislador, quien ha sido suspendido en dos oportunidades por su bancada, publicó un comentario a manera de respuesta en Twitter, en el cual afirmaba que actualmente hay temas más importantes que resolver, antes que la “política pequeña”.

(Fuente: Andina)

