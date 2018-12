FOX Life se prepara para recibir navidad con grandes películas

ESPECIAL DE NOCHEBUENA

LUNES 24 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 10.50 AM.

FOX Life festeja la Nochebuena con los mejores filmes temáticos para vivir grandes aventuras navideñas y momentos emocionantes junto a toda la familia. Hay muchas razones para festejar y las mejores están en el “ESPECIAL DE NOCHEBUENA” de FOX Life:

La Mejor Fiesta de Navidad: Jennie Stanton es una de las mejores organizadoras de fiestas en su compañía. Su jefa Petra se retirará tras la Navidad y Jennie pretende tomar las riendas en su lugar. Sin embargo, Petra le informa que su nieto, Nick, se hará cargo.

El Joven Manos de Tijera: Durante una noche de Navidad, una anciana le cuenta a su nieta la historia de Eduard, un muchacho creado por un extravagante inventor que no pudo acabar su obra, dejando al joven con cuchillas en lugar de dedos.

En Busca de Santa Claus: Lucy es una productora maniática e imprevisible de una emisora de compras desde casa, que recibe el encargo de contratar a Papá Noel para su programa de radio. Santa Claus que está a punto de finalizar su contrato de 200 años, trata de convencer a Lucy de que ella es la candidata perfecta para sustituirle.

Una Navidad Muy Especial: A los 13 años, Holly pide a Santa Claus un regalo navideño muy especial: un novio. Sin embargo, el tiempo va pasando y la joven aún no ha visto cumplido su deseo. Se acerca una nueva Navidad y Holly vuelve a ver a Santa, quien no ha olvidado el peculiar encargo. A la mañana siguiente, un apuesto joven llama a su puerta, diciendo que es el regalo esperado.

Una Estrella en Navidad: Sophie y Jackson son dos hermanos huérfanos de madre que deciden invitar a casa a Nikky, una famosa cantante con quien su padre mantuvo una relación anterior a su matrimonio. Los niños consiguen contactar con ella y convencerla para llevarla a casa.

La Joya de la Familia: Sybil es la matriarca de la anticonvencional familia Stone. Ni a ella ni a su familia les entusiasma la visita de Meredith Morton, la novia del hijo mayor, una mujer moderna que vive y trabaja en Nueva York.

Anna Karenina: La historia tiene lugar en el siglo XIX y explora las relaciones entre los miembros de la alta sociedad rusa. Ana Karenina, una mujer de la alta sociedad que se enamora del joven y apuesto oficial Vronski, abandona a su esposo y a su hijo para seguir a su amante.

Hechizo del Tiempo: Phil, el hombre del tiempo de una cadena de televisión, va un año más a Punxstawnwey, a cubrir la información del festival del Día de la Marmota. En el viaje de regreso, Phil y su equipo se ven sorprendidos por una tormenta que los obliga a regresar a la pequeña ciudad. A la mañana siguiente, al despertarse, comprueba atónito que comienza otra vez el Día de la Marmota

MEGA MARATÓN S.W.A.T. PRIMERA TEMPORADA

MARTES 25 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 10 AM.

Inspirada en la icónica serie de televisión de 1975 producida por Aaron Spelling y Leonard Goldberg, y en el largometraje de 2003, el martes 25 de diciembre desde las 10 AM., FOX Life presenta una maratón imperdible de la primera temporada de “S.W.A.T.”, el policial adictivo ambientado en la ciudad de Los Ángeles que recorre la política, las controversias y las relaciones románticas dentro de la fuerza. Una serie de acción dramática que provee una mirada realista y sensible de los valientes hombres y mujeres que forman parte de la unidad de elite S.W.A.T. (Special Weapons and Tactics), del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Compuesta por 13 episodios de 1 hora, “S.W.A.T.” sigue al ex Infante de Marina y flamante Teniente de la unidad, Daniel “Hondo” Harrelson (Shemar Moore,”Criminal Minds”). Nacido y criado en un barrio marginal de la ciudad de Los Ángeles, Hondo ha sido recientemente ascendido a líder del equipo S.W.A.T. y deberá dirigir a la unidad táctica en la aplicación de la ley en la ciudad. Dividido entre la lealtad a donde fue criado y la lealtad a sus hermanos de azul, Hondo tiene todo lo necesario para ser un gran líder y el puente de la división entre sus dos mundos.

Con la ciudad en crisis luego de un disparo accidental a un adolescente inocente, Hondo, un residente de toda la vida del sur de Los Ángeles, se encuentra entre defender su trabajo y a la misma vez ayudar a su comunidad. Él tendrá que hallar una manera de conciliar estos dos mundos y llevar ante la justicia a una banda mortal de anarquistas, antes de que logren que la ciudad se destruya a sí misma.

“S.W.A.T.” ofrece a los espectadores una mirada única a la camaradería que existe entre un grupo de hombres y mujeres dedicados que ponen sus vidas en riesgo por el bienestar y la seguridad de su comunidad.

El martes 25 de diciembre desde las 10 AM., FOX Life presenta una maratón imperdible de la primera temporada de "S.W.A.T." un procedural intenso y lleno de acción que cosechó fanáticos en toda la región.

