Foro APEC: Kuczynski inicia su participación en Cumbre Empresarial

El presidente de la República, Pedro Kuczynski, inició su participación en la segunda jornada del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en la ciudad de Danang, Vietnam.

El mandatario participa como expositor en un diálogo sobre las nuevas fronteras para el comercio, junto a la presidenta de Hong Kong, Carrie Lam, y consejero delegado de Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc., Richard C. Adkerson.

El objetivo del evento es analizar el futuro de la liberalización del comercio y cómo hacer para que los acuerdos en esa área promuevan el crecimiento inclusivo.

Posteriormente, el mandatario sostendrá una reunión de trabajo con la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg; y luego asistirá a la reunión con el APEC China Business Council.

El jefe de estado se encuentra acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, y del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros.

(Fuente: Andina)

