Ford Perú presenta la nueva generación de la EcoSport, su exitosa SUV compacta

Ford presentó la New EcoSport en un evento exclusivo para la prensa realizado en la base aérea de Las Palmas, en el distrito de Surco. Esta nueva generación presenta un renovado diseño y da un salto de categoría en su interior incorporando no solo el equipamiento más completo del segmento sino también en cuanto a ergonomía, acabados y calidad de los materiales.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de presentar la nueva generación de EcoSport, la cual llega con importantes innovaciones que van desde la introducción del nuevo motor 1.5L de 3 cilindros, su interior completamente rediseñado que incluye el sistema de conectividad SYNC®3 en todas sus versiones hasta el más completo equipamiento de seguridad y confort. Confiamos plenamente que este producto reafirmará su posición como referente dentro en el segmento de las SUV compactas”, comentó Gustavo Picciafuoco, Gerente General de Ford Perú.

New Ford EcoSport ofrece una gama de motorización renovada en la que destaca el motor 1.5L Dragon TiVCT constituido sobre un block y tapa de cilindros de aluminio de 3 cilindros que ofrece una gran economía de combustible y eroga 121 HP de potencia y 151 Nm de torque. Para las personas que buscan mayor potencia, la New EcoSport incorpora en su versión tope de gama el nuevo motor 2.0L Duratec GDI de 4 cilindros (167 HP y 202 Nm de torque), el más potente del segmento.

La New Ecosport conserva elementos que definen su identidad, combinando el refinamiento urbano con un espíritu aventurero y una alta calidad en la dinámica de manejo. En lo referente al diseño exterior, el área frontal presenta los mayores cambios respecto a la generación anterior.

También incorpora innovaciones tecnológicas respecto al modelo anterior para brindar una experiencia de manejo única. Entre ellos, el sistema de conectividad SYNC® 3 en todas las versiones y compatible con Android Auto (incluye Waze) y Apple CarPlay. Además, incluye pantallas flotantes que dependiendo de la versión pueden ser de 4,2” color y táctiles capacitivas de 6,5” u 8” en la cual se podrá controlar el audio, teléfono, climatizador y donde estará vinculada la cámara de visión trasera para maniobras de estacionamiento.

Algo que resulta muy útil y práctico es poder abrir las puertas, maletero y encender el vehículo sin utilizar la llave. La New EcoSport permite esto solo con tener la llave en el bolsillo, mochila o cartera gracias al sistema de apertura “Passive Entry” y encendido del motor inteligente “Ford Power”.

La New Ford EcoSport llega a nuestro país en 6 versiones con precios que van desde U$S 16,990 a U$S 23,990 y se ofrece en 5 colores: Rojo Rubí, Azul Belize, Plata Dublín, Blanco Oxford y Negro Ébano. Estará disponible a través de la red de concesionarios Ford a nivel nacional a partir del 22 de Septiembre. Para mayor información visite www.ford.pe

Me gusta: Me gusta Cargando...