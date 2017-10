Fondista peruano deja al Perú en alto en el Endurance Challenge de Chile

Stalin carrasco, atleta del team The North Face, logró el 2do lugar al completar los 80KM.

Con gran emoción y orgullo, Stalin Carrasco, ultramaratonista del team The North Face, levantó la bandera bicolor tras completar los 80KM y convertirse en el 2do puesto de la osada competencia de trail running, Endurance Challenge, desarrollada en Chile.

“Para ti, Perú, pude lograr un 2do Puesto con 10h 15min en el Endurance Challenge de Chile. Una ruta muy pero muy emocionante, sobre todo por el paisaje y la dificultad del terreno al que me enfrenté”, fueron las primeras palabras del deportista al concluir su recorrido.

Stalin Carrasco, quien empezó la carrera en el puesto 25 y terminó exitosamente en el podio, resaltó el buen nivel de atetas nacionales e internaciones que participaron en la reconocida competencia y felicitó el gran esfuerzo.

Asimismo Carrasco, compartió uno de sus secretos que lo llevaron a obtener un destacable lugar en el Endurance Challenge. “La ruta era para terminar lesionado; sin embargo, las Ultra Endurus de The North Face y las Smartwool hicieron su trabajo, protegiendo mi pie al 100%”, resaltó.

El atleta del team The North Face indicó también que esta competencia fue muy dura y que no solo bastaba un esfuerzo físico sino también psicológico. “Sí que me hicieron correr, en las últimas subidas el esfuerzo era más psicológico que físico. La idea era llegar a la meta y la cumplí.”, comentó orgullosamente.

Finalmente agradeció el apoyo de todos sus compatriotas.

