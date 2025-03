Fiscalía sustentó denuncia constitucional contra Betssy Chávez Chino

Durante audiencia realizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC) escuchó la sustentación de la Fiscalía de la Nación en contra de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, en el que se señala que habría tomado parte activa en las acciones para establecer un estado de excepción, disolver el Congreso e intervenir en importantes instituciones del país.

En representación del organismo defensor de la legalidad, el fiscal Marco Miguel Huamán Muñoz, dijo que existen elementos de convicción para acusar a Chávez Chino de coautora de los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado.

Fue durante la audiencia realizada en la décimo octava sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP).

Camones indicó que Chávez Chino, quien no se presentó a hacer sus descargos, justificó su ausencia por asuntos médicos y solicitó la reprogramación de su participación. Su abogado Víctor Pérez Liendo tampoco se presentó, en consecuencia, la citó para el lunes 30 de enero, a las 16:00 horas.

LAS RAZONES DE LA DENUNCIA

El fiscal Huamán Muñoz dio detalles de lo que fue el frustrado golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo Terrones y la forma cómo participaron, además de Chávez Chino, los exministros Willy Arturo Huerta Olivas y Roberto Helbert Sánchez Palomino.

Dijo que en el momento previo al mensaje presidencial los acusados estuvieron presentes en Palacio de Gobierno y coordinando con los periodistas la cobertura del evento, en particular Chávez Chino, de lo que iba a ser la instauración de un estado de excepción en el Perú, la disolución del Congreso, intervención en el Sistema Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Huamán Muñoz refirió fechas y hechos que se dieron lugar después de fracasado el golpe de Estado que culminaron con la detención de Castillo Terrones.

Entre los elementos de convicción, el fiscal refirió que existe evidencia de que Chávez Chino habría actuado en forma concertada conjuntamente con sus coinvestigados, entre ellos, Castillo Terrones.

En ese contexto, presentó los testimonios de periodistas, entre ellos, Cintya Malpartida Guarniz y Antonio Pantoja Ochoa, que fueron convocados por Chávez Chino para que se haga la cobertura del referido mensaje presidencial y también la de los ministros citados para el acto, para que lo avalarán.

También refirió la participación de Huerta Olivas, quien le indicó que se encontraba con quien era en ese entonces presidente del Perú.

“En ese momento me pasa con el mandatario y éste me ordena que cierre el Congreso, que no permita el ingreso de ninguna persona y saque a lo que están adentro e intervenga a la fiscal de la Nación”, señaló.

OTROS ACUERDOS

Camones Soriano indicó que, debido a la cantidad de testigos y complejidad del caso, se ha considerado realizar tres audiencias más, es decir, el 3, 6 y 8 de febrero.

La denuncia contra el exministro de Comercio Exterior y Turismo y congresista Roberto Helbert Sánchez Palomino, será vista el próximo viernes donde será escuchada la denuncia y los descargos por parte el acusado.

De otro lado, la subcomisión, a través de su titular, otorgó un plazo de diez días al congresista delegado de la Denuncia Constitucional N.° 098 (Ex 448), Segundo Quiroz Barboza (BMCN), solicitado por él para la presentación de la propuesta del Informe Final.

ARCHIVAN DENUNCIA

Por ser improcedente fue archivada por mayoría, la denuncia constitucional presentada en contra de la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana del Carmen La Rosa Huertas, por parte de la decana del Colegio Profesional de Enfermeros del Perú.

Se le imputaba la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, y delitos de colusión simple y agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, entre otros.