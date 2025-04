Fiscalía abre investigación preliminar contra Townsend, Glave y Nieto

El fiscal Carlos Puma inició una investigación preliminar por ocho meses contra las excongresistas Anel Townsend y Marisa Glave y el exministro Jorge Nieto, tras el testimonio de José Miguel Castro quien asegura haberles entregado recursos para la campaña por el No a la revocatoria.

La investigación preliminar por los presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y asociación ilícita comprende también a los exregidores Zoila Reátegui y Jaime Salinas Lopéz Torres, así como para Carlos Juscamaita y exejecutivos de la empresa constructora OAS.

Castro declaró al equipo especial Lava Jato que entregó 20 mil dólares a Anel Towsend, ex jefa de campaña contra de la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán, y 20 mil dólares a las exregidoras Glave y Reátegui para la campaña por la revocatoria.

A Jaime Salinas López Torres, exregidor de la Municipalidad de Lima quien decía tener el respaldo político del Partido Popular Cristiano, dijo que se le entregó 120 mil dólares, mientras que el exministro Jorge Nieto habría recibido 129 mil dólares en forma directa de OAS por asesorías políticas a Susana Villarán.

Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, señaló también que se destinó 300 mil dólares para el local partidario de la campaña contra la revocatoria. Esos recursos, según dijo, fueron entregados por empresas como Odebrecht, OAS y Graña y Montero.

El exministro Jorge Nieto aseguró que se somete completamente al proceso de investigación fiscal y que pone sus cuentas a disposición de la fiscalía “para que puedan mirar lo que tengan que mirar”.

“El que no la debe no la teme”, dijo en RPP, tras señalar que dio asesorías a la exacaldesa Villarán, pero que no recibió dinero de la constructora OAS.

Glave, en tanto, señaló que ha pedido formalmente a la fiscalía que la convoque a declarar «para aclarar lo que haga falta» y que se mantiene a disposición del Ministerio Público.

«Por mi parte espero que este caso, como todos los de corrupción, lleguen a juicio pronto y se resuelvan con justicia y con rigor», escribió en sus redes sociales.

Fuente: Agencia Andina