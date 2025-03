Festival Sala de Parto vuelve a parir lo nuevo y mejor del teatro peruano

Sala de Parto , la plataforma más importante del teatro peruano que impulsa la creación de las nuevas generaciones de autores, llega a su octava edición del 1 al 11 de octubre con la fuerza de “ la terquedad de la creación a pesar de todo ”, slogan que este año grafica la resistencia creativa para seguir haciendo obras a pesar de la pandemia y contra viento y marea.

Un año y nueve meses de investigación culminan con el nacimiento de seis obras que se presentan en avance, a través de la apertura de sus procesos, y el esperado estreno de “ Yo soy tu Padre”, escrita y dirigida por Ricardo Morán .La programación incluye obras internacionales, talleres, conversatorios, un podcast y eventos gratuitos que podrán disfrutar en forma presencial y virtual.

Dirigido por Alejandro Clavier, el festival fue concebido como un programa de estímulo a las nuevas voces de Teatro La Plaza . La nueva edición pone el foco en el talento y las obras de creadoras mujeres y personas de identidades sexuales y género disidentes. Veremos el resultado de los tres programas de creación y formación realizados durante la pandemia. La Plaza acompañó los procesos de veinte creadorxs de Perú y sus obras nos permitirán entender mejor nuestra realidad, los agitados tiempos que vivimos y la compleja naturaleza humana, desde la mirada de una generación de artistas emergentes.

La selección peruana se caracteriza por una fuerte presencia de mujeres creadas y hace eco de un grito por la diversidad en el año del Bicentenario del Perú. “ La Madre que te peinó” de Mariana Palau , “Mujer Serpiente” de Lita Baluarte, “Temporada de Caza” de Patricia Biffi, “La Mujer y el Mar” de Carla Valdivia, “Medio Amor, Medio Miedo” de Eme, e “Infraleve” de Caro Black Tam, buscan construir una escena local provocativa, que contribuya a repensarnos como peruanxs y ciudadanxs del mundo en un contexto apocalíptico, atravesadas por cuestionamientos sobre el género y el poder.

El festival se inaugura el 1 de octubre a las 7 pm. con Hamlet , versión libre de la obra de William Shakespeare, escrita y dirigida por Chela De Ferrari . El registro audiovisual de la obra completa se proyectará en un evento gratuito, dirigido a toda la familia para celebrar juntos al teatro, en la plazuela de la Ermita de Barranco. En la obra, un grupo de personas con síndrome de Down comparte sus anhelos y frustraciones; un tejido entre el texto de Shakespeare y la vida de los actores. ¿Ser o no ser? ¿Qué implica ser para personas que no encuentran espacios donde se los tome en cuenta?

El gran estreno del festival, Yo soy tu padre , presenta a Ricardo Morán , en su triple faceta, como autor, director e intérprete. Hombre cisgénero gay, narra en un monólogo a medio camino entre el stand up hilarante y el testimonio dramático, el largo proceso , lleno de obstáculos que lo llevó a ser padre de mellizos, en medio de una sociedad conservadora que hasta el momento se niega a reconocer a su familia. Para ello, debe hacer un viaje al pasado y reconciliarse con su propio padre. Va en dos funciones únicas, sábado 9 y domingo 10 de octubre a las 8:00 pm en Teatro La Plaza y en formato presencial.

VENTANA INTERNACIONAL

Promover la formación artística internacional de jóvenes directores / as teatrales chilenos / as, peruanos / as y uruguayos / as que estén indagando en la investigación escénica de teatro contemporáneo, también ha sido parte fundamental de Teatro La Plaza, a través del Programa de Dirección Escénica . Este año va una muestra gratuita de obras digitales, obras en vivo por Zoom y aperturas de proceso de los proyectos de la versión 2020. Las obras peruanas que se presentarán son “La celebración del fracaso” de Giovanni Oviedo y “Un intento de acercarnos a tu Real ”de Sammy Zamalloa.Esta es una iniciativa de Fundación Teatro a Mil (Chile) en conjunto con el Goethe-Institut Chile, presentado en alianza con Teatro La Plaza, Festival Sala de Parto (Perú) y el Instituto Nacional de Artes Escénicas – INAE (Uruguay) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

Además se han programado tres talleres gratuitos, previa inscripción. El primero, sobre Experimentación sonora para proyectos escénicos dictado por Pauchi Sasaki, va el Sábado 09 a las 11:00 am. Luego Josué Castañeda dictará el taller Prácticas colaborativas para la composición escénica, el sábado 02 octubre de 3 a 6 pm y el domingo 03 octubre a las 10:00 am y finalmente, EME dictará el taller Ha-ser desde la voz, el sábado 02 octubre 3: 00-6: 00pm y el 03 de octubre de 3:00 a 6:00 pm.

El público podrá seguir online dos conversatorios : ¿Qué enseño cuando enseño a investigar / crear? con la participación de Jorge Dubatti de Argentina y Lucero Medina de Perú, y Bicentenaria: Porque 200 años son demasiados a cargo de Lía Zevallos (Ashanti Perú – RedPública PNUD), Jimena Mora (DocuPerú) y Diana Daf (El Galpón Espacio). Van el sábado 9 y domingo 10 a las 11 am, respectivamente.

Finalmente, Sala de Parto comparte su primer podcast, Página en Blanco, con diálogos sobre los primeros impulsos, ideas, borrones y nuevas versiones. Un acercamiento íntimo al proceso creativo de lxs dramaturgxs peruanxs participantes del Taller Internacional de Dramaturgia del Royal Court Theatre (2018-2020) y sus propias historias. Este taller fue presentado por Fundación Teatro a Mil y British Council, organizado por Teatro La Plaza y Fundación Teatro a Mil, con la colaboración de British Council sedes Perú y Chile.