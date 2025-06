Federación Peruana de Billar solicitará los Laureles Deportivos para Cristopher Tévez

Se hizo el anuncio durante el reconocimiento a Tévez por lograr el subcampeonato mundial de Bola 10.

La Federación Peruana de Billar solicitará formalmente la entrega de los Laureles Deportivos para Cristopher Tévez Ocampo, billarista nacional que obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Bola 10 realizado hace algunos días en Las Vegas, Estados Unidos.

El anuncio fue hecho por Juan Carlos Gomez, presidente de la Federación Peruana de Billar, durante la ceremonia de reconocimiento que se realizó en el Comité Olímpico Peruano (COP).



“Solicitaremos al Instituto Peruano del Deporte los Laureles Deportivos para Cristopher; además, solicitaremos también un incremento en el PAD (Programa de Apoyo al Deportista) que actualmente recibe para que pueda seguir mejorando”.

Cristopher Tévez será el quinto billarista peruano en recibir los Laureles Deportivos y unirá su nombre junto al de otros grandes exponentes de este deporte como Adolfo Suárez, Humberto Suguimitzu, Sixto Jáuregui y Ramón Rodríguez.

Perú en mundiales

La historia peruana en los campeonatos mundiales de billar ha tenido páginas gloriosas, como la que se escribió el último fin de semana gracias a Cristopher Tévez.

Este 23 de abril, de hecho, se cumplirán 61 años de la máxima hazaña lograda por un billarista peruano. En Amsterdam, Holanda, Adolfo “La Bruja” Suárez puso al Perú en lo más alto del podio en el Campeonato Mundial de Billar a Tres Bandas. Es el único peruano, hasta la fecha, en lograr tal honor.

Más adelante, Humberto Suguimitzu alcanzó la presea de plata mundial en el certamen de Lima, en 1967; y en 2002 y 2007, Ramón Rodríguez se colgó el bronce en los mundiales de Dinamarca y Cuenca, respectivamente.

“Estoy feliz por todo lo que hice en el Mundial, es increíble. Remonté partidas muy difíciles ante los mejores jugadores del mundo y eso me hizo creer más en mí. Voy a aprovechar este momento para demostrar que el billar no es un deporte de vagos o que se juega solo en lugares feos. Me gustaría hacer un proyecto en Villa María del Triunfo, de donde soy, para entrenar y para hacer actividades que ayuden a desmitificar el billar en el Perú”, dijo Cristopher Tévez tras recibir el reconocimiento.

Además de Tévez y Gomez, la mesa de honor de la ceremonia contó con la presencia de Jenny Martínez, secretaria general del Comité Olímpico Peruano, y de Atilio Buendía, director ejecutivo de la Universidad Interamericana.

Fuente: Agencia Andina