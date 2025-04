Facebook cambia de nombre a Meta, y esta es la razón de su nueva identidad

La empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp se define como una «compañía de tecnología social». El nuevo logo de Meta (antes Facebook) cuenta con un azul degradado y está diseñado para ser experimentado en 3D.

Facebook -que engloba múltiples servicios y plataformas además de sus redes sociales- está cambiando oficialmente de identidad de marca a Meta.

¿Por qué Meta? La empresa de tecnología social explicó que puede significar “más allá” y encierra su compromiso con la construcción de tecnologías sociales que «lleven más allá de lo que hoy es posible a través de la conexión digital».

El nuevo logo cuenta con un azul degradado y está diseñado para ser experimentado en 3D, por lo que «realmente cobra vida en el metaverso, donde puedes moverte a través y alrededor del mismo», sugiere la compañía estadounidense.

«Estoy orgulloso de lo que hemos construido hasta ahora y entusiasmado por lo que vendrá, cuando vayamos más allá de lo que hoy es posible, más allá de las limitaciones de las pantallas, más allá de los límites de la distancia física, y hacia un futuro en el que todos puedan estar presentes entre sí, crear nuevas oportunidades y vivir nuevas experiencias. Es un futuro más allá de cualquier compañía y que construiremos entre todos”, aseguró Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, en la conferencia anual Connect.

“En este momento, nuestra marca está estrechamente ligada a un producto que no puede representar todo lo que estamos haciendo hoy, mucho menos lo que haremos en el futuro. Espero que, con el paso del tiempo, seamos vistos como una compañía del metaverso y quiero ligar nuestro trabajo e identidad hacia lo que estamos construyendo”, agregó.

De esta manera, Meta se define como una compañía que crea tecnologías que ayudan a las personas a conectarse con amigos y familiares, encontrar comunidades y hacer crecer sus negocios.

«Cuando Facebook fue lanzado en el 2004 cambió la forma en que las personas se conectan. Apps como Messenger, Instagram y WhatsApp empoderaron a miles de millones de personas en todo el mundo. Ahora, Meta trasciende las pantallas 2D e incursiona en experiencias envolventes como la realidad aumentada y la realidad virtual para impulsar la próxima evolución de la tecnología social», indica el comunicado de prensa.

¿Qué es el metaverso que busca Facebook?

Así, la nueva identidad se enfocará en hacer realidad el metaverso y ayudar a las personas a conectar, encontrar comunidades y hacer crecer sus negocios.

El metaverso será una combinación híbrida de las experiencias sociales online actuales, que podrán extenderse a un entorno tridimensional o ser proyectadas en el mundo real.

También permitirá que distintas personas compartan experiencias envolventes, aunque no estén juntas, y hagan cosas que no podrían hacer en el mundo no virtual.

La conferencia anual Facebook Connect – ahora Connect- reúne a desarrolladores de realidad virtual y aumentada, creadores de contenido y especialistas en marketing, entre otros, para celebrar los avances y el crecimiento de la industria. El evento virtual de este año exploró cómo podrían ser las experiencias en el metaverso en la próxima década, desde la conexión social hasta el entretenimiento, los videojuegos, el fitness, el trabajo, la educación y el comercio.

Además, se anunciaron nuevas herramientas que ayudarán a las personas a crear contenido para el metaverso, como Presence Platform, que permitirá desarrollar la próxima generación de experiencias de realidad mixta en Quest 2, y una inversión de 150 millones de dólares para entrenar a la próxima generación de creadores.

Fuente: Agencia Andina