Expresidente Pedro Pablo Kuczynski se pronuncia sobre acusación de Fiscalía

El expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski señaló su desacuerdo con los planteamientos del Ministerio Público en el caso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos con el agravante de haber conformado una organización criminal.

En entrevista concedida a RPP, el exmandatario expresó su «total indignación» por la forma en que la Fiscalía ha realizado las diligencias relativas al caso en su contra durante los seis años en que se mantiene la investigación.

En ese sentido señaló que las acusaciones en su contra son «totalmente falsas« y que se están considerando trabajos que realizó cuando no ejercía ni como ministro ni como jefe del Estado.

«Este cuadro (de la Fiscalía) dice que yo he recibido 12 millones de dólares del 2001 al 2015. Pone obras como por ejemplo ‘Nuevas vías de Lima’, donde yo recibí una fracción de lo que se pone aquí. El trabajo se hizo años después de haber sido ministro, no hubo ningún contacto con la Municipalidad Metropolitana de Lima«, manifestó.

Asimismo expresó su desagrado por el trato que recibieron antiguos colaboradores suyos, como Gloria Kisic y José Luis Bernaola, quienes fueron su secretaria y chofer, respectivamente, en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo en su contra.

«Mi total indignación por la forma en que la Fiscalía ha tratado a dos trabajadores, colegas míos (…). Han sido sujetos a un montón de indagaciones, a detención domiciliaria y a perder su trabajo«, refirió.

En otro momento hizo mención a lo declarado por el también investigado exmandatario Alejandro Toledo.

«El expresidente Toledo ha insinuado que yo habría organizado una reunión protocolar entre él y el señor Marcelo Odebrecht y que esto fue coordinado por el Ministerio de Economía y por la Secretaría General de Palacio. Yo no voy a discutir cosas que pasaron hace 20 años, pero muchas veces ha estado Odebrecht en Palacio sin que yo haya estado«, señaló.

De acuerdo con el Ministerio Público, el exmandatario habría recibido pagos por empresas del Grupo Odebrecht en favor de las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Entreprise; mientras desempeñaba los cargos de presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, en el 2002, 2004 y 2006.

El exfuncionario cumplía una medida preventiva de arresto domiciliario hasta el julio del 2022, cuando el Poder Judicial modificó la medida por comparecencia con restricciones. Actualmente, la Fiscalía está solicitando una pena de 35 años de prisión contra Kuczynski Godard.

Fuente: Agencia Andina