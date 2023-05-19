Expresidente Fujimori participó en audiencia sobre esterilizaciones forzadas

Negó que se haya obligado o engañado a mujeres andinas para someterse a aquellas

El expresidente Alberto Fujimori participó en la audiencia judicial sobre el tema de las esterilizaciones realizadas durante su gobierno, y negó que estas hayan sido forzadas y desarrolladas sin consentimiento de las mujeres afectadas.

Esta diligencia, consistente en una declaración de tipo indagatoria, se realizó a pedido de la Corte Suprema de Chile, en el marco de la ampliación del pedido de extradición que se le hiciera a ese país para repatriar al exmandatario.

Durante su intervención, efectuada de manera virtual desde el penal de Barbadillo, Fujimori recalcó que las esterilizaciones fueron hechas “con los consentimientos informados; libre, voluntariamente y por escrito».

“Es totalmente falsa la imputación”, manifestó. “Lo que hizo mi gobierno fue ofrecer a la población todos los métodos de planificación familiar modernos y tradicionales, sin excepción ni preferencias por uno u otro, a la libre elección de cada una de las interesadas”, agregó.

Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud

El exmandatario manifestó que en su gobierno buscó reducir la tasa de mortalidad infantil y materna, sobre todo en zonas andinas. Mencionó, en tal sentido, a los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica.

«La mortalidad infantil era sumamente alta de 85 por cada mil en promedio. Entre ocho a nueve niños morían de 100 niños nacidos vivos, esa tasa había que reducirle a niveles más aceptables de menos de 35», alegó Fujimori, quien estuvo acompañado por su abogado defensor durante su intervención.

El juez a cargo del caso detalló que los hechos materia de este implican la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves y consecuente pérdida de vidas, así como de violación de los derechos humanos.

Fuente: Agencia Andina