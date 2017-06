Exportaciones peruanas generaron 833 mil empleos

Debido principalmente al dinamismo de las exportaciones mineras, sector que generó 226 mil 504 puestos de trabajo, 25% más que en el mismo periodo del año pasado.

La agroindustria es el sector más importante de los despachos no tradicionales, resaltó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Entre enero y abril del 2017 el número de empleos relacionados a la actividad exportadora sumaron en total 833 mil 385, cifra que representó un incremento de 10.2% respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales -CIEN- de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Carlos González, director del CIEN-ADEX, detalló que aun cuando hay sectores en los que todavía se pierden empleos, el incremento de 77 mil 500 empleos generados dice mucho respecto a la reactivación de uno de los principales motores de crecimiento y generación de empleo en el Perú.

“Lo que más necesita el Perú en estos momentos es encender todos sus motores de crecimiento y la exportación es el que mejor respuesta está dando, por lo tanto, recomendamos al Ejecutivo mantener el marco tributario y laboral que sustenta el éxito exportador y eliminar las trabas que ralentizan este crecimiento”, dijo.

Explicó que el incremento se debió principalmente al dinamismo de la actividad minera por los mayores envíos de cobre y oro a consecuencia de la mayor producción en los proyectos mineros de Las Bambas, Antamina y Cerro Verde, entre otros. Ese sector generó 226 mil 504 puestos de trabajo, 45 mil 500 más que en el mismo periodo del año pasado, lo que significó un incremento de 25.1%.

Las exportaciones tradicionales generaron 317 mil 309, 58 mil 152 más que en el primer cuatrimestre del año pasado (22.4%). El segundo sector primario intensivo en mano de obra fue el agro con 57,587 (4.4% que representa 2 mil 408 puestos más). La mayor empleabilidad se debió a la recuperación del café y azúcar, aunque la cifra no se compara con las de años anteriores.

Le sigue la pesca tradicional con 30 mil 537 de empleos (crecimiento de 40.2%) y el Petróleo y Gas Natural con 2 mil 681 (123.5% más).

Empleo con valor agregado

Por su parte, las exportaciones no tradicionales generaron 516 mil 076, 3.9% (19 mil 320 puestos) más que en el mismo periodo del año pasado. El CIEN-ADEX detalló que esos despachos (516 mil 076) representaron el 62% del total (833 mil 385).

El sector con valor agregado, más intensivo en mano de obra, fue la agroindustria con 292 mil 950 (2.7% que equivale a 7 mil 700 puestos más) como resultado de las mayores exportaciones de uvas, mangos, paltas, alimento para animales, quinua, alcachofas, pimiento piquillo, espárragos, aceite de palma, jengibre, mangos, nueces de Brasil, cacao en grano, entre otros.

Le siguió las confecciones con 71 mil 449 (-3.8% que es igual a 2 mil 799 puestos menos), la pesca con 52 mil 748 empleos (39.6% más), debido a la mayor captura y cosecha de especies acuícolas que contribuyeron a la mayor demanda de mano de obra. Le sigue la siderurgia (18.2% más), varios (13.3% más) y textil (0.6% más).

En rojo

La minería no metálica con 12 mil 452 (-25.6% que equivale a 4 mil 279 puestos menos), refleja la difícil situación que atraviesa esa actividad, al punto que en el mercado externo cerró enero-abril con una contracción de -24%, al sumar envíos por US$ 156 millones 255 mil. Esa cifra es solo superior a la del 2011 (US$ 139 millones 279 mil).

Le sigue la metalmecánica con 9 mil 815 puestos generados (-2.2% que representan 216 puestos menos). El CIEN-ADEX recordó que ese sector en particular sumó exportaciones por US$ 141 millones 400 mil, cifra inferior no solo al del mismo periodo del año pasado, sino también del 2014, 2013 y 2012.

El sector químico con 9 mil 457 empleos (-7.8% que equivale a 795 puestos menos) refleja también su situación. A abril, sus despachos (US$ 418 millones 467 mil), cayeron en -6%. Esta cifra es la más baja desde el 2011 (enero-abril), cuando el monto fue por US$ 508 millones 159 mil.

Finalmente, el sector maderero generó 9 mil 089 empleos (-12.8% que es igual 1,331 puestos menos). Sus despachos cerraron a abril en US$ 37 millones 412 mil, 11% menos que en el mismo periodo del año pasado (US$ 42 millones 052 mil).

