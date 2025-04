Exportaciones no tradicionales hacia EEUU podrían crecer hasta 9% en 2023

Impulsadas por el sector agroexportador, debido a que las empresas peruanas de este rubro han realizado importantes inversiones en su cadena productiva en los últimos años, lo cual permite mantener altos niveles de crecimiento de envíos. Así lo pronosticó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

En 2022 EEUU fue el principal destino para la oferta agraria con US$ 3.414 millones, para manufacturas diversas (US$ 1.276 millones), textil y confección (US$ 1.007 millones) y pesca y acuicultura (US$ 263 millones). Mientras que las exportaciones del sector no minero energético alcanzaron US$ 6.007 millones.

Fuente: Alerta Económica