Exportaciones mineras cayeron más de 2% hasta septiembre

Entre enero y septiembre las exportaciones mineras metálicas registraron un valor de US$ 28.804 millones, mientras que los envíos no metálicos sumaron un acumulado de US$ 85 millones. Los envíos mineros metálicos entre enero y setiembre registraron una contracción de 2,2% en comparación al valor alcanzado en el mismo periodo de 2021.

En septiembre el valor de las exportaciones mineras (metálicas y no metálicas) registró un nivel de US$ 3.203 millones, reflejando una disminución de 10,4% en comparación al mismo mes de 2021, como consecuencia de los menores envíos de minerales hacia China, Japón y Corea del Sur. El sector de minería aportó con el 58,8% de las exportaciones totales.

Fuente: Alerta Económica