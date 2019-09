Exportaciones de pescado no tradicional aumentaron

Durante el periodo enero y julio del 2019, las exportaciones peruanas de pesca no tradicional sumaron un total de US$ 967,2 millones, reportando una variación positiva de 5% con respecto a similar periodo del año anterior, así lo indicó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima.

“Este crecimiento se debió a mayores envíos de pota congelada, cuyo valores sumaron US$ 518,9 millones revelando un crecimiento de 4,8%, lo que significó un aumento de US$ 23,9 millones. Este producto representa el 53,7% del total exportado”, manifestó Mónica Chávez, gerenta de CCEX de la CCL.

Cabe mencionar que en el periodo de análisis las exportaciones de pesca no tradicional llegaron a 97 países, siendo China el principal mercado de destino con envíos valorizados en US$ 174,5 millones y una participación de 18%. Le siguieron Corea del Sur con US$ 149,4 millones con 15,4% de participación; España con US$ 140,3 millones (14,5%); y Estados Unidos con US$ 113,2 millones (11,7%). Dichos mercados tienen en conjunto una participación de alrededor del 60% del total exportado.

Asimismo, se registraron desempeños positivos en países como Nigeria y Francia con valores de exportación de US$ 26,5 millones y US$ 27,3 millones, respectivamente.

“La pota es una de las especies más solicitadas por el mercado internacional porque dentro de la pesca no tradicional es considerado un producto estrella de gran demanda en sus diversas presentaciones como congelados, preparados, frescos, en salmuera entre otros”, destacó Chávez.

Entre otros productos que destacaron se encuentra el jurel congelado, cuyos despachos al exterior sumaron US$ 36,3 millones, revelando un importante crecimiento de 5.450%; las truchas congeladas crecieron 99% con envíos que superan US$ 6,7 millones y los filetes congelados de atún en 100% con despachos al exterior que sumaron US$ 2,7 millones.

Finalmente, se reportó un crecimiento de 39% en los envíos de langostinos enteros congelados, de los cuales se exportó US$ 55 millones. En tanto, la exportación de colas de los langostinos con caparazón cocidos en agua o vapor registró una variación positiva de 100% valorizada en US$ 335 mil.