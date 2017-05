Exponen propuesta de estándares de calidad ambiental agua y aire

Lima.- En sesión conjunta de las Comisiones de Energía y Minas y de Pueblos Andinos, se presentó esta tarde, por segundo vez, la titular del Ambiente, Elsa Galarza Contreras, a fin de explicar las propuestas de estándares nacionales de calidad ambiental para el agua y aire.

Resaltó su propuesta respecto a la cadena de valor en la gestión de la calidad ambiental que viene hacer un sinceramiento de los estándares nacionales. “Esto es parte de una cadena de valor que empieza científica luego la determinación de los estándares, la evaluación y medición de los mismos, así como el establecimiento límite máximos permisibles y su fiscalización”, expresó.

En términos de evidencia científica, explicó que lo que está haciendo es un revisión detallada sobre todo los avances de estudios técnicos científicos que revelan cual es el impacto de los diferentes parámetros de contaminación de calidad de aire y agua, en la salud de la población. “Esto explica que nuestros sustentos y estudios técnicos actualizados y validados por las principales y reconocidas instituciones de nivel de esta materia”, señaló.

Dijo que no se puede tener un claro diagnóstico de la calidad de aire porque no tenemos una red de monitoreo que permita una data, estadísticamente significativa que nos pueda informar cual serpia la calidad de aire. “Tenemos que tener un enfoque de gradualidad. No se puede establecer estándares muy exigentes”, dijo.

En otro momento y con la presencia de la ministra, se presentó la ciudadana Aymee Pillaca, quien informó que es una de las afectadas por la minería ilegal en el distrito de La Pampa en el departamento de Madre de Dios. “Señora ministra soy una afectada por la minería ilegal en mi región, mi hermano ha desaparecido y pido a usted que tome acciones para buscar a mi hermano”, dijo al borde del llanto.

Por otro lado, se presentó ante la Comisión de Energía y Minas, el presidente de directorio de Perúpetro SA, Rafael Zoeger Núñez, el cual explicó los arbitrajes por obligaciones ambientales pendientes en los Lotes 1 AB y 8, así como los contratos del Lote 56.

En su breve exposición, Zoeger Núñez, dijo que su institución está haciendo su tarea en cuanto a los arbitrajes de los Lotes 1AB y 8, así como el Lote 56. “Estamos haciendo nuestra tarea, y lo que queremos ser un país con intensa actividad exploratoria y producción que permita el autoabastecimiento nacional y una balanza comercial de hidrocarburos positiva”, expuso.

