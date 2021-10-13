Expertos europeos capacitan para la conservación del patrimonio bibliográfico

Las capacitaciones gratuitas se darán en el marco del proyecto Codicis, “Fortalecimiento de capacidades para la Recuperación y Conservación del Patrimonio Documental y Bibliográfico en Latinoamérica”, en el que participa la UDEP.

Lima, octubre de 2021.- El 18 y 25 de octubre, el proyecto Codicis, cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea, realizará las “Jornadas de buenas prácticas europeas en patrimonio bibliográfico y documental”, que estarán a cargo de expertos de distintas organizaciones europeas y de las universidades de Barcelona, de Sevilla, de Catania y de Udine.

Las conferencias serán transmitidas por el canal de YouTube de la Universidad de Barcelona: https://www.youtube.com/user/FBiDUB, desde las 9:00 a. m., hora peruana. Se repetirán en México y en Bolivia será al as 10:00 a.m.; y en España a las 4:00 p.m., en todas las fechas de la jornada.

Con este evento, los integrantes del proyecto Codicis buscan transmitir las experiencias y conocimiento de importantes referentes europeos en materia de recuperación y conservación de patrimonio documental y bibliográfico.

En la primera fecha, realizada el 4 de octubre, se abordó la formación universitaria en documentación, la gestión del patrimonio documental universitario y los aspectos éticos de la gestión del patrimonio.

En la sesión del 18 de octubre, se disertará sobre las buenas prácticas en el estudio y difusión del patrimonio, con conferencias sobre las estrategias de difusión aplicadas en entidades europeas; sobre un proyecto de rescate de textos incunables en el sur de Italia; y de un modelo para la conservación, gestión y difusión de archivos eclesiásticos.

Mientras que el 25 de octubre, los expertos tratarán la conservación preventiva y preservación digital. En este caso, se compartirá la experiencia del laboratorio de restauración de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Udine en Italia. Toda la jornada culminará con una mesa redonda sobre digitalización y preservación.

Los ponentes

Entre los expositores destacan Ernest Abadal, vicerrector de la Universidad de Barcelona e investigador del acceso abierto a la ciencia; Eduardo Peñalver, bibliotecario y responsable de las colecciones patrimoniales documentales y bibliográficas de la Universidad de Sevilla; Neus Verger, responsable del fondo de Reserva de la Universidad de Barcelona; y, Simona Inserra, investigadora en Bibliotecología y coordinadora de un proyecto de estudio de libros incunables.

Asimismo, expondrán Montserrat Florensa y Anna Rossell, restauradoras de libros y documentos; Alberto Campagnolo, especialista en difusión y estudio del patrimonio bibliográfico digitalizado, así como especialistas en preservación digital y responsables de proyectos innovadores en el ámbito de la documentación.

El proyecto Codicis fue uno de los ganadores de los fondos concursables del programa Erasmus + en el 2019, para ser ejecutado en 3 años. Participan universidades de Perú, Bolivia y México, y casas de estudios superiores de España e Italia. Más información en https://www.codicis.org/.

Por el Perú, lo integran la Universidad Católica San Pablo (coordinadora del proyecto) y la Universidad de Piura. Por México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Panamericana sede Guadalajara. Por Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Católica Boliviana San Pablo en Tarija; y, por Europa, la Universidad de Catania, Italia; la Universidad de Barcelona; y la International Consulting and Mobility Agency (Incoma) de Sevilla, ambas de España.