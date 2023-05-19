Exministros de Pedro Castillo respondieron por supuesto uso irregular de aeronaves

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas continuó hoy con las investigaciones encargadas por el Pleno del Congreso, en base a la Moción de Orden del Día 4213, para esclarecer el uso de aeronaves de los sectores Defensa e Interior para actividades no oficiales y por familiares del presidente de la República o personas que no laboran para el sector público, ocurrido durante el gobierno del exmandatario Pedro Castillo Terrones.

La sesión fue conducida por Alfredo Azurín Loayza (SP), secretario del citado grupo de trabajo.

El primero en brindar sus declaraciones en condición de testigo fue el exministro de Defensa y Contralmirante AP (r) José Luis Gavidia Arrascue, quien fue cuestionado por la presencia de sus tres hijas en un vuelo militar realizado el 13 de marzo del 2022 a la ciudad de Huánuco.

El exfuncionario señaló que el motivo de su viaje fue participar en la ceremonia por el retorno a clases presenciales en los colegios de la zona, que habían sido suspendidas durante la pandemia. Asimismo, resaltó que la presencia de sus familiares no afectó a la comitiva, la capacidad de la nave o la cobertura del seguro aeronáutico.

Además, Gavidia Arrascue recalcó que fueron hechos circunstanciales los que lo impulsaron tomar la decisión de viajar con ellas, de lo contrario, hubiera tenido que suspender la actividad programada.

También se presentó el exministro del Interior, Dimitri Semanche Fernández. Durante su intervención, negó conocer a diversos personajes de entorno del exmandatario e indicó que nunca recibió una orden para entorpecer las labores de captura de los sobrinos de Castillo Terrones.

Por su parte, el excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, acudió a la citación en compañía de su abogado Humberto Abanto Verástegui, y aseguró que durante su gestión no existió algún uso irregular de las aeronaves de la institución policial.

Cabe resaltar que el exministro de Defensa, Walter Edison Ayala Gonzales, no acudió, por tercera oportunidad, a la citación cursada por la comisión. En el mismo sentido, Grover Mamani Condori, docente y operador político de Puno, no participó de la sesión, a pesar de haber sido citado.