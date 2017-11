Ex funcionario niega autorización de cuenta en Andorra

Exgerente de gestión de Susana Villarán, Gabriel Prado, revela que su error fue firmar documentos en blanco, pero no revela a quién confió dichos papeles.

Gabriel Prado Ramos, ex gerente de Seguridad Ciudadana y expresidente del directorio de Emape durante la gestión de la excaldesa Susana Villarán, se presentó el viernes 17 en la Comisión investigadora Lava Jato y negó que haya autorizado la apertura de una cuenta en la Banca Privada D’ Andorra, conocido como ‘paraíso fiscal’.

Prado, pese a reconocer su firma en los documentos bancarios que dio a conocer la policía de ese país, expresó su extrañeza porque, dijo, nunca abrió esa cuenta, que hubo un “abuso de firmas en blanco” e informó en la comisión que ha pedido una pericia grafotécnica.

Prado Ramos negó también que haya viajado a Panamá para crear la empresa Relton Holding S.A. (donde se depositó en enero de 2015, 3,600 dólares por Odebrecht) que los documentos migratorios de su salida del país son igualmente falsos y que haya intentado fugarse. Informó que sí viajó a ese país, pero en 2014 “mucho antes” de la fecha que se señala.

El exfuncionario municipal dijo que su caso se está viendo en el Ministerio Público, que está en investigación preliminar por ocho meses por los presuntos delitos de cohecho pasivo, colusión y lavado de activos en perjuicio del Estado) y por esta razón evitó, en muchos aspectos de sus declaraciones a la comisión, pronunciarse sobre las denuncias de que es objeto.

Por ello, y a solicitud del congresista Víctor García Belaunde, se ingresó a sesión reservada.

Gabriel Prado formó parte del equipo técnico de seguridad ciudadana y seguridad pública en la campaña municipal de Susana Villarán hasta un mes y medio antes de las elecciones. Posteriormente, y por amistad con la exalcaldesa, según dijo, fue designado gerente de Seguridad Ciudadana de la municipalidad metropolitana.

Entre enero y febrero –solo un mes en el cargo- de 2013 fue presidente del directorio de Emape, pero no informó de las razones de su alejamiento. Dijo que no participó en la campaña de la no revocatoria de Villarán. Añadió, como respuesta, que la firma de la concesión del proyecto Líneas Nuevas de Lima se dio ocho días antes de asumir su cargo en Emape.

Pero su participación en la apertura cuenta bancaria y miembro único de Relton Holding S.A. fue el tema sobre el cual hubo mucho escepticismo de los miembros de la comisión. Mauricio Mulder le dijo que cómo se podía creer el cuento “que no sabe nada” de esa cuenta en Panamá y que su nombre y firma habían sido suplantados. Le pidió al investigado que buscase “coartadas más certeras y creíbles”. En todo ello, afirmó el congresista, debe haber una explicación.

García Belaunde le preguntó quién le pagaba a su abogado (Eduardo Roy Gates), “uno de los abogados más caros” del país. Luego de negarse a responder porque era un tema “personal”, según dijo, señaló que la hermana de Roy Gates fue jefa de la Oficina de Comunicaciones de esa institución municipal.

También se dio a conocer que fue director ejecutivo de la Fundación “Unidos para transformar”, creada en el 2015. Sobre este punto dijo que solo participó en dos reuniones y que esta institución está paralizada.

Durante el interrogatorio se dio a conocer que Prado Ramos se compró una camioneta por 28 mil dólares en el mismo periodo en que abrió la empresa Relton Holding y en la cual él participó como inversor y consultor de empresas. El exfuncionario dijo, ante una pregunta, que no es profesional y solamente estudió en dos universidades de la capital.

Me gusta: Me gusta Cargando...