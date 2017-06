Estrellas del espectáculo confirmaron presencia en concierto Huevos Revueltos 

Vanessa Jerí, Nicole Faveron y Laly Goyzueta, tres de las mujeres más guapas del espectáculo local confirmaron su presencia en el esperado concierto denominado HUEVOS REVUELTOS, show donde la banda argentina Enanitos Verdes subirá al mismo escenario de los españoles Hombres G para brindar uno de los shows más originales de su carrera.

El concierto se llevará a cabo el 18 de noviembre en el Jockey Club del Perú y las entradas ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro, con un descuento del 20% a los clientes de las tarjetas Cencosud hasta el 16 de julio, las expectativas son grandes así lo manifestaron las bellas modelos y actrices.

“De niña escuchaba mucho a estos grupos y siempre he querido verlos, de hecho me gustan por mi papá que me inyectó esta música en las venas, quizá vaya con él al concierto”, dijo la ex Miss Perú Nicole Faveron.

Mientras que Vanessa Jeri contó que alguna vez conoció a los Hombres G en Cuzco, “Recuerdo una vez que presentamos a los Hombres G en Cuzco con la gente del elenco de la serie y uno de ellos me habló toda la noche, jajaja, me gustan mucho, estoy muy emocionada de verlos”, dijo Vanessa.

Laly Goyzueta también dijo haberlos conocido en esa oportunidad en Cuzco y confirmó también su presencia en el concierto, “Yo soy de esa época por eso no me puedo perder este show, además las dos bandas van a tocar juntas al mismo tiempo, eso no se ha visto antes”.

Huevos Revueltos es la nueva gira que emprenderán en el mes de noviembre ambas bandas donde compartirán escenario cantando juntas todas sus canciones, es decir David Summer (vocalista de Hombres G) cantará canciones de Enanitos Verdes y Marciano Cantero (Cantante de Enanitos Verdes) hará lo mismo con las canciones de la banda española.

