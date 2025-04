Este viernes por la noche se inaugura el nuevo Mural Wiesse de la Vía Expresa del Paseo de la República

• Luis Molina, alcalde de Miraflores, en compañía del destacado artista plástico Ricardo Wiesse y otras personalidades, inauguran la obra a las 10 de la noche con espectacular iluminación.

• Impresionante obra ocupa un área de 10,500 metros cuadrados sobre los muros de la Vía Expresa, la más importante avenida de la capital.

Bajo espectacular iluminación para la ocasión, este viernes a las 10 de la noche el alcalde de Miraflores Luis Molina inaugura el nuevo Mural de la Vía Expresa, la gran obra realizada por el artista Ricardo Wiesse hecha de mosaicos, cuyo trazo paisajístico le ha cambiado la cara a un tramo miraflorino del ex zanjón, hace 30 años. Ello ha sido posible gracias al apoyo de la comuna miraflorina y de la empresa privada.

La actual gestión de la Municipalidad de Miraflores decidió con Ricardo Wiesse el diseño de un nuevo mural de 10,500 metros cuadrados, en vista de que el anterior se había deteriorado por el paso del tiempo. Así se procedió a la restauración de las cinco cuadras de muros.

Los trabajos de restauración comandados por Ricardo Wiesse comenzaron en octubre del 2019, pero las obras fueron suspendidas al desatarse la pandemia del coronavirus. Los trabajos se retomaron el 3 de mayo del 2021 y terminaron en diciembre.

La restauración de esta magnífica obra fue realizada por 35 jóvenes especialistas comandados por Jorge Gutiérrez, productor de obra que Ricardo Wiesse convocó en esta oportunidad tal como hizo hace 30 años. Jorge se encontraba trabajando en Argentina, pero no dudó en repetir la experiencia al lado de Ricardo, su viejo amigo.

Sobre la obra restaurada, Wiesse escribió: “La actual es una versión sintetizada de la anterior, cuyo diseño de líneas repetidas aludía al mar y al desierto intercalados como las esencias del paisaje natural que enmarca la urbe. Ahora, el espacio abierto sigue siendo el tema, pautado por una fracción de las verticales ondulantes previas. Sus grandes tramos vacíos se disuelven en fronteras porosas, en paisajes paulatinos de un tono a otro, acordes a los cambios leves de los arenales silenciosos, a las graduaciones sutiles que pueblas las perspectivas despejadas y a la simplicidad que apacigua y neutraliza las vibraciones hostiles del entorno”.

El mural, sin duda, acompaña a los transeúntes como un respiro de aire fresco que los libera de toda agresión visual. El artista plástico destaca que el recorrido no impone representaciones literales, sino que invita a soñar. “No son líneas definidas ni figuras concretas. A mí me gusta alimentar la curiosidad visual del transeúnte. El acto abstracto enfrenta a las personas con los estímulos que se le presentan, despertando su sensibilidad. Si alguien al verlo, siente que le alegra el día, con eso me basta” subraya el artista.

Breve historia

El nuevo proyecto presentado por Ricardo Wiesse a la Municipalidad de Miraflores en 1991 contemplaba un área estimada de 10,500 metros cuadrados. El trabajo entonces fue financiado por el municipio, pero contó, al igual que hoy, con auspicios de la empresa privada. Así fue la construcción del proyecto monumental que se convirtió en símbolo de Miraflores.