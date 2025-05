Que le permiten incrementar sus líneas de financiamiento para incrementar sus operaciones. Este año Global Factoring proyecta realizar operaciones por 180 millones de soles, representando un crecimiento anual por encima del 15%.

Global Factoring , en el primer trimestre del año firmó acuerdos con 3 fondos internacionales. Es así que con el fondo Advance Global Capital Ltd .de UK incrementó su línea de US$ 4 MM a US$ 5 MM. Las chilenas Sartor Finance Group otorgó una línea por S/. 5 MM y el fondo Cordada de US$ 1 MM a Global Factoring.

Como se sabe la empresa Global Factoring se dedica al descuento de facturas, letras, recibos por honorarios, entre otros documentos. Estos acuerdos muestran la confianza de inversionistas extranjeros en esta empresa de capitales peruanos.

TASA DESCUENTO TIENE VENTAJA RESPECTO AL SISTEMA FINANCIERO

Como se recuerda el factoring sirve para adelantar el cobro de facturas por cobrar a 30, 60, 90, 180 días, mediante una tasa muy baja de descuento que compite con las tasas y comisiones que ofrecen las entidades del sistema financiero cuando piden un préstamo para capital de trabajo, o en la forma de crédito de consumo que como se sabe tienen elevadas tasas de interés, que al año representan solo en intereses el doble de capital prestado. Peor aún si recurre a los prestamistas informales o agiotistas, que piden garantías casas y automóviles, y cobran tasas leoninas.

Como indica la SBS la tasa interés promedio que cobran los bancos a las empresas corporativas o grandes empresas es 2.32%,a la mediana y pequeña es de 8.10% y 18.69%, mientras que a la micro empresa está en 31.76%.

La industria del factoring tiene un sostenido desarrollo, más aún con la publicación del reglamento en septiembre pasado. Explicado porque los recursos para financiamiento de capital de trabajo para las pymes mediante factoring muestra un comportamiento creciente, antes del 2015 éste era casi inexistente.

En los últimos 5 años se multiplicó por 100 veces alcanzando las 605 mil facturas el 2020, acumulando S/. 55 mil millones, con más de 2 millones de facturas negociadas. Sin embargo el sector Pyme se vio muy golpeado por la pandemia. Como se sabe el sector pyme explica más del 80% de la PEA.

Su actividad representó solo el 8% del PBI el 2020, cuando el 2019 fue el 18%, debido a que se redujo a la mitad el número de pymes por la obligatoria cuarentena establecida por el gobierno, como resultado salieron del mercado alrededor de 3 millones de estas empresas.