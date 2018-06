Estas son las infusiones que pueden ayudarte a calmar el frío

Variedades de infusiones pueden preparase en casa

Ante el incremento del frío en diversas regiones del país, los mates o infusiones calientes hechas a base de plantas de uso tradicional son una buena opción para contrarrestar los efectos de las bajas temperaturas en nuestro organismo, sostuvo Jorge Cabrera, biólogo del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa).

Estas preparaciones ayudan a mantener el calor corporal y, dependiendo de la planta a usar, pueden tener otros beneficios para la salud, especialmente en jóvenes, adultos y adultos mayores. Sin embargo, debe tenerse cuidado con la cantidad de azúcar que se añada.

El especialista señaló que por el frío es frecuente el incremento de cólicos de gases, para lo cual el anís, de preferencia el nativo, llamado anís serrano, ayuda a evitar estas manifestaciones digestivas.

Entre las infusiones recomendadas también se encuentran el cedrón, la manzanilla, la hierba luisa, el hinojo, el toronjil y el culén para los males estomacales. Por otro lado, la muña, planta nativa que se utiliza no solo en infusiones, sino también en sopas, ayuda mucho a la digestión.

Para el caso de las molestias ocasionadas por la gripe o tos, la hoja más conocida y utilizada es la del eucalipto “Un gramo en una taza con agua es lo recomendable”, acotó. De igual manera pueden usarse la menta, la borraja, la escorzonera y el matico, con los mismos beneficios.

Añadió que el eucalipto, al ser utilizado en frotaciones y/o vaporizaciones libera las vías aéreas obstruidas. Para casos de niños muy pequeños (tener precauciones con el uso de vapor) se recomienda hacer vaporizaciones con manzanilla.

Si se trata de mantener el calor, la maca es utilizada para generar energía y buen ánimo para iniciar el día. Y en el caso de las personas que sufren de estreñimiento, la linaza es efectiva para mejorar el funcionamiento estomacal.

El citado profesional también expresó que muchas plantas son beneficiosas, pero hay que tener cuidado de no experimentar. “Elija las plantas con uso tradicional refrendado, como el llantén para heridas, la muña como digestivo y la linaza contra el estreñimiento, entre otras. Recuerde que una planta por el hecho de ser natural no significa que no le pueda hacer daño”, afirmó.

Es importante tener en cuenta que estas y otras infusiones deben ser preparadas con el cuidado y limpieza necesarios, además de comprarlas o consumirlas preparadas en lugares de calidad garantizada.

