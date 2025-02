EsSalud brinda recomendaciones para cuidados de pacientes Covid-19 dados de alta

Especialista recomienda caminatas lentas, dieta saludable y evitar rutinas de ejercicios intensos por seis meses además acostarse en cama sólo a la hora de dormir.

Rehabilitación por un año, terapia psicológica y soporte nutricional forman parte del tratamiento para superar la enfermedad debido a que algunos pacientes recuperados presentarían cansancio, fatiga, pérdida de masa muscular y problemas en su salud mental y emocional.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) recomendó cuidados y actividad física moderada a los pacientes Covid-19 que fueron dadas de alta tanto de los servicios de hospitalización como de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a fin de rehabilitarse y enfrentar las secuelas de la enfermedad.

La Dra. Carol Guisado, especialista en medicina física y rehabilitación del Hospital Alberto Sabogal, dijo que los pacientes post Covid-19 que salen de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) deben enfrentar un nuevo y complicado desafío en su recuperación.

Explicó que un paciente que se va a casa, luego de haber permanecido en ventilación mecánica por muchos días, presenta secuelas como cansancio, fatiga para caminar y moverse, pérdida de masa muscular y problemas en su salud mental y emocional.

Al respecto, dijo que los pacientes de fueron dados de alta de los servicios de hospitalización en sus domicilios deben realizar sus actividades cotidianas como caminar, leer y comer con la familia, ello a fin de recuperarse paulatinamente de la enfermedad y los problemas psicológicos, entre ellas la ansiedad, y sólo estar en cama a la hora de dormir.

“Pueden realizar caminatas lentas dentro de casa, usualmente durante la primera semana se recomienda que caminen dos minutos dos veces al día sin que ellos se agiten”, dijo.

La especialista dijo que los pacientes no deben hacer ejercicios intensos por seis meses y con controles para ver su estado de salud. Dijo que el exigir mucho al cuerpo puede tener repercusiones cardíacas.

Señaló que en el caso de pacientes que estuvieron en UCI se deben tener un especial cuidado sobre todo en la intensidad de las actividades físicas ya que presentan secuelas como disminución de masa muscular, fatiga y cansancio.

Recomendó tener a la mano un pulsioxímetro para ver que su saturación no baje a 90 por ciento cuando se realiza la caminata o el ejercicio físico.

También dijo que el paciente necesitará ir a consulta con un neumólogo para determinar el estado de sus pulmones, recibir una adecuada rehabilitación, así como una alimentación saludable para mejorar su calidad de vida.

Según la doctora Guisado, el paciente recibe las indicaciones de los alimentos que debe priorizar para seguir mejorando; y, por parte de las terapistas, las indicaciones de la terapia física que debe continuar hasta por un año para retomar la capacidad funcional del cuerpo.

Añadió que luego del alta hospitalaria, los pacientes también reciben medicamentos, ayuda psicológica y el apoyo familiar para recuperar la estabilidad mental.

“Muchos sienten angustia porque no ven tanto tiempo a su familia y despiertan en un lugar que no esperaban, viendo a gente que no conocen. Otros también pierden la memoria y muchos piensan que los han querido matar”, comentó.

Otra secuela que presentan son heridas en el rostro y cuerpo, ello debido a que el paciente ha permanecido muchos días recostado, haciendo presión en una zona determinada, ya que se les coloca en diferentes posiciones (boca arriba y boca abajo), para mejorar la oxigenación del cuerpo.

“Las lesiones pueden depender del tipo de piel, si es gruesa o delgada y va influir también el tiempo que han estado sedados”, señaló.

Finalmente sostiene que hay pacientes que han permanecido más de 60 días en ventilación mecánica, por lo que necesitarán de extremos cuidados para conseguir rápida mejoría y volver a desarrollar sus tareas diarias en el menor tiempo posible.