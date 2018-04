Entel llevará al “Hincha Más Power” a alentar a la selección a Rusia

Como parte de la campaña “La Barra más Power”, Entel buscará a nivel nacional a un hincha para sumarse al entusiasmo de La Blanquirroja

A tres meses del mundial Rusia 2018, Entel anuncia la búsqueda del “Hincha Más Power” para llevarlo a Rusia para sumarse al entusiasmo de La Blanquirroja. Esta búsqueda formará parte central de toda la campaña que tiene por objetivo conectarse y conectar mejor al hincha con su camiseta.

“En Entel compartimos la ilusión de todos los peruanos por ver a nuestra blanquirroja en el mundial y reafirmamos nuestro compromiso por apoyar iniciativas que transmitan nuestros pilares: el trabajo en equipo, la pasión y la perseverancia en luchar por un objetivo común”, afirmó Sergio Serván, jefe de publicidad de Entel.

Para participar en la búsqueda del “Hincha Más Power” se deberá enviar un vídeo al whatsapp 912 212 322 demostrando tu amor por la camiseta de forma divertida y creativa. El ganador elegido acompañará a la barra oficial a Rusia y alentará al equipo durante la fase de grupos.

Premio: Incluye: Boleto aéreo Lima-Madrid-Moscú-Madrid-Lima, vía AIR EUROPA, (2) noches de alojamiento en Madrid con desayuno, 13 noches de alojamiento en Moscú con desayuno, Traslados aeropuerto – hotel- aeropuerto Moscú + 3 traslados hotel – Aeropuerto – hotel en Moscú para tomar los vuelos charters, Traslado aéreo a ciudad cede de juegos, traslado al estadio para los siguientes partidos: PERU VS DINAMARCA 16/06 en Saransk, PERU VS FRANCIA 21/06 en Ekaterimburgo, PERU VS AUSTRALIA 26/06 en Sochi, Kit de viaje MUNDIALISTA (chip, casaca, gorra, bufanda y canguro)

Tarjeta de asistencia de seguro internacional

Me gusta: Me gusta Cargando...